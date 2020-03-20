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      Племінник Путіна створить у Росії власну партію

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      Роман Путін йде в політику / currenttime.tv

      Двоюрідний племінник президента РФ Роман Путін створить партію на базі руху "Люди справи". Майбутній політик повністю підтримує лідера Кремля і каже, що альтернативи Путіну немає.

      Нову партію Роман Путін позиціонує як "правоконсервативний проєкт", повідомляє "Настоящее время".

      Цікаво Путін пояснив, чому не вважає себе царем

      У завдання партії входить:

      • захист підприємців;
      • зниження податкового навантаження для малого бізнесу:
      • боротьба з монополіями і торговими мережами;
      • зниження податків;
      • дешеві кредити.

      "Ми хотіли б сприяти владі у її позитивних починаннях, політику президента ми повністю підтримуємо", – розповів Роман Путін. Основною метою партії він назвав проходження до Держдуми.

      Конституційний суд Росії схвалив поправки, які обнуляють президентські терміни Володимира Путіна. Лідер Кремля при владі вже 20 років і може пробути ще до 2036 року.

      Майбутній політик також висловив свою думку щодо обнулення президентських термінів.

      Наша країна має потребу в сильному лідері. Тим більше в ситуації глобальної кризи. Альтернативи Володимиру Путіну немає. Ну не Навальний же,
      – сказав молодий Путін.

      Що відомо про Романа Путіна?Роман Путін – двоюрідний племміник президента Росії. Він працював у ФСБ, обіймав посаду радника мера Рязані з безпеки і консультував губернаторів з економічних питань.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін
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