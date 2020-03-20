Племінник Путіна створить у Росії власну партію
Двоюрідний племінник президента РФ Роман Путін створить партію на базі руху "Люди справи". Майбутній політик повністю підтримує лідера Кремля і каже, що альтернативи Путіну немає.
Нову партію Роман Путін позиціонує як "правоконсервативний проєкт", повідомляє "Настоящее время".
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У завдання партії входить:
- захист підприємців;
- зниження податкового навантаження для малого бізнесу:
- боротьба з монополіями і торговими мережами;
- зниження податків;
- дешеві кредити.
"Ми хотіли б сприяти владі у її позитивних починаннях, політику президента ми повністю підтримуємо", – розповів Роман Путін. Основною метою партії він назвав проходження до Держдуми.
Конституційний суд Росії схвалив поправки, які обнуляють президентські терміни Володимира Путіна. Лідер Кремля при владі вже 20 років і може пробути ще до 2036 року.
Майбутній політик також висловив свою думку щодо обнулення президентських термінів.
Наша країна має потребу в сильному лідері. Тим більше в ситуації глобальної кризи. Альтернативи Володимиру Путіну немає. Ну не Навальний же,
– сказав молодий Путін.
Що відомо про Романа Путіна?Роман Путін – двоюрідний племміник президента Росії. Він працював у ФСБ, обіймав посаду радника мера Рязані з безпеки і консультував губернаторів з економічних питань.