Племінник Путіна створить у Росії власну партію

Двоюрідний племінник президента РФ Роман Путін створить партію на базі руху "Люди справи". Майбутній політик повністю підтримує лідера Кремля і каже, що альтернативи Путіну немає.

Нову партію Роман Путін позиціонує як "правоконсервативний проєкт", повідомляє "Настоящее время".

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У завдання партії входить:

захист підприємців;

зниження податкового навантаження для малого бізнесу:

боротьба з монополіями і торговими мережами;

зниження податків;

дешеві кредити.

"Ми хотіли б сприяти владі у її позитивних починаннях, політику президента ми повністю підтримуємо", – розповів Роман Путін. Основною метою партії він назвав проходження до Держдуми.

Конституційний суд Росії схвалив поправки, які обнуляють президентські терміни Володимира Путіна. Лідер Кремля при владі вже 20 років і може пробути ще до 2036 року.

Майбутній політик також висловив свою думку щодо обнулення президентських термінів.

Наша країна має потребу в сильному лідері. Тим більше в ситуації глобальної кризи. Альтернативи Володимиру Путіну немає. Ну не Навальний же,

– сказав молодий Путін.

Що відомо про Романа Путіна?Роман Путін – двоюрідний племміник президента Росії. Він працював у ФСБ, обіймав посаду радника мера Рязані з безпеки і консультував губернаторів з економічних питань.