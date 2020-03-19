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      Путін пояснив, чому не вважає себе царем

      - Читать новость на русском
      Володимир Путін / Getty images

      Очільник Кремля не вважає себе "царем", попри те, що його так частенько називає опозиція. Окрім того, він "ніяк не сподівався, що його перебування на посаді президента Росії так затягнеться".

      Про це російський лідер розповів у новій частині інтерв’ю "20 запитань Володимиру Путіну", проведеного спецпроєктом ТАСС. Він зауважив: царем себе не вважає, бо багато працює.

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      Цар – це той, хто сидить, зверху поглядає і каже: "Ось накажу і там дещо зроблять", а сам тільки шапку приміряє і споглядає в дзеркало
      – пояснив російський лідер, додавши, що він "працює кожен день, а не царює".

      Крім того, за словами глави Кремля, йому "навіть в голову не приходило", що його перебування при владі може затягнутися на такий час.

      Увага! Володимир Путін займає керівні державні посади у Росії вже понад 20 років.

      Путін про те, чому він не цар: відео

      Путін і його президентські терміни у Росії:

      • Наразі у російському законодавстві існує норма про те, що будь-який президент може перебувати на посаді не більше як два терміни поспіль.
      • Одного разу Путін вже обходив цю заборону – після другого терміну "тимчасовим президентом" став Дмитро Медведєв. Путін же в той час був прем'єр-міністром.
      • Після президентства Медведєва до влади повернувся Путін, а термін повноважень президента Росії зріс з 4 років до 6.
      • Черговий другий президентський термін Путіна закінчується у 2024 році.
      • Однак Держдума Росії вже обнулювала терміни президентства Путіна. Сам же глава Кремля вніс до Конституції РФ правки, згідно з якими:
      • Президент зможе отримати довічний статус сенатора;
      • Президентом може бути обраний громадянин Росії, який досяг 35 років та постійно проживає в РФ не менше 25 років. Він не має і не мав раніше іноземного громадянства;
      • Президент матиме право головувати на засіданнях Кабміну.
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      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Курйозні новини Новини Росії Володимир Путін Новини політики
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