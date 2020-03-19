Путин объяснил, почему не считает себя царем

Глава Кремля не считает себя "царем", несмотря на то, что его так часто называет оппозиция. Кроме того, он "никак не ожидал, что его пребывание на посту президента России так затянется".

Про це російський лідер розповів у новій частині інтерв’ю "20 запитань Володимиру Путіну", проведеного спецпроєктом ТАСС. Він зауважив: царем себе не вважає, бо багато працює.

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Цар – це той, хто сидить, зверху поглядає і каже: "Ось накажу і там дещо зроблять", а сам тільки шапку приміряє і споглядає в дзеркало

– пояснив російський лідер, додавши, що він "працює кожен день, а не царює".

Крім того, за словами глави Кремля, йому "навіть в голову не приходило", що його перебування при владі може затягнутися на такий час.

Увага! Володимир Путін займає керівні державні посади у Росії вже понад 20 років.

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Путін і його президентські терміни у Росії: