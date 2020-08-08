Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на недавние заявления контрразведки США по вмешательству украинцев в выборы США. Он заверил, что Украина не позволит себе портить отношения со стратегическим партнером.

Глава государства таким образом отреагировал на заявления контрразведки США по вмешательству украинских граждан в американские выборы. Об этом он написал на своей фейсбук-странице.

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Что Зеленский сказал о вмешательстве Украины в выборы США

Разведка США считает, что Россия вмешивается в американские выборы с помощью действий народного депутата Украины Андрея Деркача, поскольку тот хочет дискредитировать кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

Зеленский в ответ на это заявил, что предотвращение втягивания Украины во внутреннюю политику США является вопросом украинской национальной безопасности.

Глава государства отметил, что вмешательство в суверенные выборы другой страны неприемлемо при любых обстоятельствах.

Президент добавил, что гражданам Украины (очевидно имея в виду экс-регионала Андрея Деркача – 24 канал) "следует, мягко говоря, воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США" и не позволять себе решать на этом любые свои личные политические или бизнес проблемы.

В то же время Зеленский ожидает, что со стороны западных партнеров тоже "будет не менее уважительное отношение к суверенному праву Украины на внутренние дела и внутренний выбор своих приоритетов".

Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды,

– добавил Зеленский.

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