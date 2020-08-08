Пленки Деркача: Зеленский обещает, что Украина не будет вмешиваться в выборы США
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на недавние заявления контрразведки США по вмешательству украинцев в выборы США. Он заверил, что Украина не позволит себе портить отношения со стратегическим партнером.
Глава государства таким образом отреагировал на заявления контрразведки США по вмешательству украинских граждан в американские выборы. Об этом он написал на своей фейсбук-странице.
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Что Зеленский сказал о вмешательстве Украины в выборы США
Разведка США считает, что Россия вмешивается в американские выборы с помощью действий народного депутата Украины Андрея Деркача, поскольку тот хочет дискредитировать кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.
- Зеленский в ответ на это заявил, что предотвращение втягивания Украины во внутреннюю политику США является вопросом украинской национальной безопасности.
- Глава государства отметил, что вмешательство в суверенные выборы другой страны неприемлемо при любых обстоятельствах.
- Президент добавил, что гражданам Украины (очевидно имея в виду экс-регионала Андрея Деркача – 24 канал) "следует, мягко говоря, воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США" и не позволять себе решать на этом любые свои личные политические или бизнес проблемы.
В то же время Зеленский ожидает, что со стороны западных партнеров тоже "будет не менее уважительное отношение к суверенному праву Украины на внутренние дела и внутренний выбор своих приоритетов".
Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды,
– добавил Зеленский.
Что известно о скандальных пленках Деркача
- 19 мая этого года бывший регионал, а ныне внефракционный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко во время его пребывания на посту президента.
- По словам Деркача, речь идет о двух частях записей. Первая касается выделения США 1 миллиарда гривен в обмен на освобождение экс-генпрокурора Виктора Шокина, при котором ГПУ расследовала дело Burisma – компании, в которой работал сын Байдена.
- Вторая часть записей вроде касается того, что Порошенко, несмотря на отсутствие коалиции в Раде, блокировал отставки правительства и назначения досрочных выборов в Верховную Раду. Также в аудиозаписях якобы говорится о влиянии Байдена на наблюдательные советы крупных госпредприятий.
- Далее были еще несколько частей таких "пленок". Часть из них касались и дальше пары Порошенко – Байден, а дальше был и слив якобы разговора между Петром Порошенко и Владимиром Путиным.