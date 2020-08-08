Президент України Володимир Зеленський відреагував на нещодавні заяви контррозвідки США щодо втручання українців у вибори США. Він запевнив, що Україна не дозволить собі псувати відносини зі стратегічним партнером.

Глава держави таким чином відреагував на заяви контррозвідки США щодо втручання українських громадян в американські вибори. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Що Зеленський сказав про втручання України у вибори США

Розвідка Сполучених Штатів вважає, що Росія втручається в американські вибори за допомогою дій народного депутата України Андрія Деркача, оскільки той хоче дискредитувати кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.

Зеленський у відповідь на це заявив, що запобігання втягуванню України у внутрішню політику США є питанням української національної безпеки .

. Глава держави зазначив, що втручання у суверенні вибори іншої країни є неприйнятним за будь-яких обставин.

Президент додав, що громадянам України (вочевидь маючи на увазі ексрегіонала Андрія Деркача – 24 канал) "слід, м'яко кажучи, утримуватися від будь-якої діяльності, пов’язаної з президентськими виборами у США" та не дозволяти собі вирішувати на цьому будь-які свої особисті політичні чи бізнесові проблеми.

Водночас Зеленський очікує, що з боку західних партнерів теж "буде не менш шанобливе ставлення до суверенного права України на внутрішні справи та внутрішній вибір своїх пріоритетів".

Репутація України вартує набагато більше, ніж репутація будь-кого з наших політиків. Тож давайте не розмінювати Україну на ситуативні зиски,

– додав Зеленський.

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