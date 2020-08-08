Плівки Деркача: Зеленський обіцяє, що Україна не втручатиметься у вибори США
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нещодавні заяви контррозвідки США щодо втручання українців у вибори США. Він запевнив, що Україна не дозволить собі псувати відносини зі стратегічним партнером.
Глава держави таким чином відреагував на заяви контррозвідки США щодо втручання українських громадян в американські вибори. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.
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Що Зеленський сказав про втручання України у вибори США
Розвідка Сполучених Штатів вважає, що Росія втручається в американські вибори за допомогою дій народного депутата України Андрія Деркача, оскільки той хоче дискредитувати кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.
- Зеленський у відповідь на це заявив, що запобігання втягуванню України у внутрішню політику США є питанням української національної безпеки.
- Глава держави зазначив, що втручання у суверенні вибори іншої країни є неприйнятним за будь-яких обставин.
- Президент додав, що громадянам України (вочевидь маючи на увазі ексрегіонала Андрія Деркача – 24 канал) "слід, м'яко кажучи, утримуватися від будь-якої діяльності, пов’язаної з президентськими виборами у США" та не дозволяти собі вирішувати на цьому будь-які свої особисті політичні чи бізнесові проблеми.
Водночас Зеленський очікує, що з боку західних партнерів теж "буде не менш шанобливе ставлення до суверенного права України на внутрішні справи та внутрішній вибір своїх пріоритетів".
Репутація України вартує набагато більше, ніж репутація будь-кого з наших політиків. Тож давайте не розмінювати Україну на ситуативні зиски,
– додав Зеленський.
Що відомо про скандальні плівки Деркача
- 19 травня цього року колишній регіонал, а нині позафракційний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив Байдена на Порошенка під час його перебування на посаді президента.
- За словами Деркача, мовиться про дві частини записів. Перша стосується виділення США 1 мільярда гривень в обмін на звільнення ексгенпрокурора Віктора Шокіна, при якому ГПУ розслідувала справу Burisma — компанії, в якій працював син Байдена.
- Друга частина записів начебто стосується того, що Порошенко, попри відсутність коаліції в Раді, блокував звільнення уряду і призначення дострокових виборів до Верховної Ради. Також в аудіозаписах нібито мовиться про вплив Байдена на наглядові ради великих держпідприємств.
- Далі були ще декілька частин таких "плівок". Частина з них стосувалися й надалі пари Порошенко – Байден, а далі був і злив буцімто розмови між Петром Порошенком і Володимиром Путіним.