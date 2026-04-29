На "пленках Миндича" не Берлинская, а другая "Маша", – УП

"Маша" с "пленок Миндича" может оказаться не Марией Берлинской, как об этом утверждали ранее. Это может быть другой человек.

Об этом говорится в материале "Украинской правды". Видео на ютубе вышло 28 апреля, а статья на сайте утром 29 апреля. Детали рассказал журналист Михаил Ткач.

Смотрите также УП обнародовала стенограмму части "пленок Миндича": в записях якобы звучат Шефир и Умеров

Берлинской могло не быть на "пленках Миндича"?

Как рассказал Михаил Ткач, медийщики проанализировали весь разговор Тимура Миндича и Сергея Шефира, ее контекст и пообщались с источниками в оборонной сфере. И пришли к выводу, что на аудиозаписях говорится о другой "Маше" – вероятно, Марии Доценко.

Это советник генерального директора акционерного общества "Национальный фонд инвестиций Украины" по вопросам развития стратегического партнерства со странами Ближнего Востока.



"Украинская правда" обратилась за комментарием к секретарю СНБО Рустему Умерову. В ответ пресс-служба Умерова заявила, что они не комментируют фрагменты текстов, подлинность которых ничем не подтверждена, как и не делают предположений относительно конкретных лиц или обстоятельств,

– добавил Михаил Ткач.

"Украинская правда" опубликовала первую часть "пленок Миндича": смотрите видео

Откуда информация, что "Маша" на "пленках Миндича" – это Берлинская?

Соответствующее заявление сделал бывший прокурор САП Станислав Броневицкий в своем телеграмм-канале 23 апреля. Пленки, по его словам, получил от источников в правоохранительных органах.

Броневицкий привел слова Миндича о том, якобы Рустем Умеров платит "Маше" – и указал, что речь о Берлинской. Перед тем на "пленках" говорилось, что "Маша" дожала Defence City и получает 20 тысяч – судя по всему, долларов.

Свое сообщение экс-прокурор завершил словами "У антикоррупционерки Берлинской была 13-я зарплата?"

Справка. Defence City – это специальный правовой режим государственной поддержки предприятий ОПК. Он должен превратить отрасль в высокотехнологичный, устойчивый и конкурентоспособный кластер, способный масштабировать производство вооружения и военной техники. Предприятия могут получить статус резидента Defence City - впервые это произошло в январе 2026 года. Но Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны (ОАР МОУ) в 2025 году заявлял о риске ручного режима.

Кроме этого, Михаил Ткач на камеру зачитал примечание следствия, что речь идет именно о Марии Берлинской.

Кто такая Мария Берлинская? Это известная активистка и руководитель ОО "Центр поддержки аэроразведки".

Что сказала сама Берлинская, есть ли она на "пленках Миндича"?

24 апреля она опубликовала сообщение в своем телеграмм-канале, где назвала фейком обнародованные Броневицким данные. И призвала опубликовать собственно сами пленки.

Я не "антикоррупционер", я занимаюсь дронами, это общеизвестный факт. Умеров был представителем власти, которого я системно требовала отправить в отставку. Слабо представляю, как бы он должен был мне платить за жесткую критику его некомпетентности,

– написала Берлинская.

Наконец она добавила, что к ней обращаются Мария, "и все это знают".