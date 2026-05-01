"Распространение недостоверной информации": Fire Point обратилась в НАБУ из-за новых "пленок Миндича"

Совладелец компании Fire Point Денис Штилерман отреагировал на новую публикацию "пленок Миндича" и категорически отверг обвинения. Он также опубликовал обращение компании к Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Об этом говорится в сообщении Штилермана на его странице в соцсетях.

Что говорят в Fire Point?

Денис Штилерман поблагодарил за поддержку на фоне "очередной атаки" на компанию.

В своем обращении он обратил внимание на публикацию "Украинской правды" с записями разговоров по делу "Мидас", в которых упоминается в частности Fire Point. Штилерман отметил, что это может создавать ложные ассоциации между компанией и фигурантами уголовного производства и наносит ущерб ее деловой репутации.

Такое распространение недостоверной информации о деятельности ООО "ФАЙЕР ПОИНТ", как одной из крупнейших оборонных компаний в Украине, вызывает крайне негативные последствия как для компании, так и для обороноспособности государства в целом, особенно учитывая то, что эта информация не подтверждена должным образом и имеет характер манипулятивной,

– отмечают в компании.

По словам Штилермана, о недостоверности информации в публикации указывают завышенные суммы объемов поступления средств в Fire Point, которые обсуждаются участниками записей.

В частности, на записях говорится о 311 миллиардах гривен, тогда как весь доход за 2025 год, как утверждает Штилерман, был более чем в 10 раз меньше и составил лишь 29 324 миллионов гривен, что указано в официальной отчетности.

Учитывая это, имеются обоснованные основания считать, что указанная информация могла быть смонтирована или искажена, а для подтверждения ее подлинности необходимо провести экспертное исследование,

– говорится в обращении.

Денис Штилерман также подчеркнул, что Fire Point является одним из ведущих украинских разработчиков вооружения, в частности в сфере БпЛА среднего и дальнего радиуса действия, а также работает над созданием крылатых и баллистических ракет.

По его словам, "публичная дискредитация компании" без официальных претензий со стороны правоохранительных органов негативно влияет как на ее работу, а также лишает права на эффективную защиту.

Кроме того, он отметил, что компания просит НАБУ предоставить информацию о наличии в материалах производства записей, идентичных обнародованным, а также в случае их наличия – передать доказательства для исследования и проведения экспертиз.

Отдельно Fire Point интересует, распространяло ли НАБУ информацию, изложенную в расследовании, и предоставляло ли разрешение на ее разглашение.

Также с целью недопущения манипуляций и причинения вреда репутации компании просим опубликовать все имеющиеся упоминания о компании, о ее работниках или акционерах, которые содержатся в протоколах или других доказательствах, что есть в распоряжении Национального антикоррупционного бюро Украины. Прошу допросить в качестве свидетеля владельца ООО "ФАЙЕР ПОИНТ" Штилермана Д.Л. в указанном уголовном производстве с целью предоставления полных развернутых ответов на все возможные вопросы,

– отмечается в тексте.

Что было на новых "пленках Миндича"?

На днях журналисты "Украинской правды" обнародовали новые записи разговоров, так называемые "пленки Миндича", которые якобы перехватили в июле 2025 года в рамках расследования. На записях подсанкционный бизнесмен и главный фигурант дела о коррупции в энергетическом секторе Тимур Миндич совместно с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым якобы обсуждали потенциальную продажу доли украинской оборонной компании Fire Point инвесторам.

Речь шла о возможной сделке по продаже 33% компании примерно за 600 миллионов долларов.

Из этой суммы, по озвученной информации, около 300 миллионов инвестор якобы должен был вложить в развитие предприятия, тогда как еще 300 миллионов предусматривались как кэшаут – выплаты действующим акционерам, среди которых, вероятно, мог быть и сам Миндич.