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      "Пленки Гончарука": почему премьер-министра не уволили из-за скандала

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      Скандал с "пленками Гончарука" закончился на встрече между президентом и премьер-министром. Впрочем, страсти и аналитика дальше не утихают. Мнение политологов об этой ситуации читайте дальше.

      Больше всего на скандал отреагировали депутаты фракции "Слуга народа". Они требовали уволить премьер-министра за оскорбление Зеленского. Путч фракция не поддержала, но вопрос набирал обороты. После скандала Гончарук сразу извинился, но и этого оказалось мало.

      Читайте также: Гончаруку дали шанс: Разумков разъяснил неоднозначный жест с заявлением премьера

      Эксперты считают, что премьер-министру все же не стоило подавать в отставку. Это сразу назвали очередным шоу, ведь все происходило не по процедуре – заявление оформили на главу парламента, впрочем, подали главе государства. Однако, политологи видят в этом логику.

      Если говорить с точки зрения политики, то заявление было написано в правильные двери. Это было к носителю политического авторитета и рейтинга. Он (президент, – 24 канал) должен решать с политической точки зрения работу правительства,
      – отметил политолог Тарас Семенюк.

      Президент Владимир Зеленский в разговоре с Гончаруком дал ему еще один шанс. Также отметил, что "попрощаться с новым правительством" придется в том случае, если ему не удастся решить проблему высоких тарифов на коммунальные услуги.


      Разговор Владимира Зеленского и Алексея Гончарука

      Почему Гончарука не уволили

      Политолог Александр Антонюк утверждает, что менять правительство сейчас было бы неуместно. "Отставка Гончарука спровоцировала бы потерю субъектности президентом как президента, как политического игрока. Он был бы еще более уязвимым к различным внешним факторам, ведь не факт, что фракция "Слуга народа" после такой отставки удержалась бы и не посыпалась", – сказал Александр Антонюк.

      Также отсутствие украинских представителей на мировом бизнес-форуме в Давосе, который стартует 21 января 2020 года, ухудшило бы ситуацию государства с иностранными партнерами, кредиторами и инвесторами. Аккредитация уже закрыта, поэтому изменить что-то было бы невозможно.

      Отставка премьера или смена Кабмина перед Давосом была бы неправильной, ведь мы там в любом случае будем говорить о международной финансовой помощи,
      – добавила политолог Екатерина Одарченко.

      Последствия скандала

      Кто именно записывал скандальный разговор – будут расследовать правоохранители. Эксперты склоняются к мысли, что запись сделал кто-то из участников разговора на свой гаджет. Политологи не исключают, что вопрос об отставке Гончарука может вынырнуть еще раз весной. А вот во фракции "Слуга народа" распри были с самого начала, все – из-за отсутствия сильного менеджмента. Обострения конфликтов будут, впрочем, на общей политике это не отразится.

      Она будет турбулентной. Особенно меняться не будет, здесь все зависит от того, насколько президент Украины будет вызревать как государственник. Неизвестно, какой будет Верховная Рада потом, и он вряд ли будет иметь такое большое большинство, которое он имеет сейчас,
      – пояснил Тарас Семенюк.

      Такая ситуация со скандалами присуща для любого стихийного большинства, убеждают эксперты. Однако, раньше это были конфликты между членами коалиции и правительства, они были порознь и исповедовали часто прямо противоположные идеи. А сейчас – это конфликты внутри большинства, к которому внимание более пристальное.

      Что известно о скандальных записях?15 января в сети опубликовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Алексея Гончарука с представителем НБУ и Министерства финансов. В обнародованной записи они якобы придумывали объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны. При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов". Сразу уточнил ,что "примитивное" - означает "простое". Запись спровоцировала скандал.

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      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Алексей Гончарук Скандал
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