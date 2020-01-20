"Плівки Гончарука": чому прем'єр-міністра не звільнили через скандал

Скандал з "плівками Гончарука" закінчився на зустрічі між президентом і прем'єр-міністром. Утім, пристрасті й аналітика далі не вщухають. Думку політологів щодо цієї ситуації читайте далі.

Найбільше на скандал відреагували депутати фракції "Слуга народу". Вони вимагали звільнити прем'єр-міністра за образу Зеленського. Путч фракція не підтримала, але питання набирало обертів. Після скандалу Гончарук одразу вибачився, але й цього виявилось замало.

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Експерти вважають, що прем'єр-міністру таки не варто було подавати у відставку. Це одразу назвали черговим шоу, адже все відбувалось не за процедурою – заяву оформили на голову парламенту, утім подали главі держави. Утім, політологи бачать у цьому логіку.

Якщо говорити з точки зору політики, то заява була написана у правильні двері. Це було до носія політичного авторитету і рейтингу. Він (президент, – 24 канал) має вирішувати з політичної точки зору далі роботу уряду,

– зауважив політолог Тарас Семенюк.

Президент Володимир Зеленський у розмові з Гончаруком дав йому ще один шанс. Також зазначив, що "попрощатися з новим урядом" доведеться у тому випадку, якщо йому не вдасться розв'язати проблему високих тарифів на комунальні послуги.



Розмова Володимира Зеленського та Олексія Гончарука

Чому Гончарука не звільнили

Політолог Олександр Антонюк стверджує, що змінювати уряд зараз було б недоречно. "Відставка Гончарука спровокувала б втрату суб'єктності президентом як президента, як політичного гравця. Він би був ще більш вразливим до різних зовнішніх факторів, адже не факт, що фракція "Слуга народу" після такої відставки втрималась би і не посипалась", – сказав Олександр Антонюк.

Також відсутність українських представників на світовому бізнес-форумі у Давосі, який стартує 21 січня 2020 року, погіршила б ситуацію держави з іноземними партнерами, кредиторами й інвесторами. Акредитація вже закрита, тому змінити щось було б неможливо.

Відставка прем'єра або зміна Кабміну перед Давосом було б неправильно, адже ми там у будь-якому випадку говоритимемо про міжнародну фінансову допомогу,

– додала політологиня Катерина Одарченко.

Наслідки скандалу

Хто саме записував скандальну розмову – розслідуватимуть правоохоронці. Експерти схиляються до думки, що запис зробив хтось з учасників розмови на свій гаджет. Політологи не виключають, що питання про відставку Гончарука може виринути ще навесні. А от у фракції "Слуга народу" чвари від початку, усе через відсутність сильного менеджменту. Загострення конфліктів будуть, утім на спільній політиці це не позначиться.

Вона буде турбулентною. Особливо не змінюватиметься, тут усе залежить від того, наскільки президент України буде визрівати як державник. Невідомо, якою буде Верховна Рада потім і він навряд чи матиме таку велику більшість, яку він має зараз,

– пояснив Тарас Семенюк.

Така ситуація зі скандалами притаманна для будь-якої стихійної більшості, переконують експерти. Утім, раніше це були конфлікти між членами коаліції й уряду, вони були порізно і сповідували часто протилежні ідеї. А нині – це конфлікти усередині більшості, до якої увага більш пильна.

Що відомо про скандальні записи?15 січня у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, прем'єр-міністра Олексія Гончарука з представником НБУ чи Міністерства фінансів. В оприлюдненому записі вони нібито придумували пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні. При цьому під час розмови "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів". Одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте". Запис спровокував скандал.