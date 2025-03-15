Врачи успешно провели все необходимые процедуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на HINA.

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В каком состоянии хорватский премьер

Глава хорватского правительства Андрей Пленкович был госпитализирован в пятницу вечером из-за нарушения сердечного ритма. Медики провели необходимую процедуру в Загребском госпитальном центре.

По информации врачей, нарушение сердечного ритма было доброкачественным. Процедура прошла успешно, и уже в субботу Пленкович, вероятно, покинет больницу.

Напомним, Папа Римский Франциск находится в больнице имени Агостино Джемелли, проходя терапию. Состояние Папы улучшается, понтифик чувствует себя лучше, однако врачи осторожны в оценках. Ночь на 11 марта также прошла спокойно для него. Утром он прослушал реколлекционную проповедь, а затем молился в часовне, расположенной рядом с его палатой.

88-летний Папа Римский имеет хроническую болезнь легких и удаленную часть этого органа.