Более 25 военных за месяц: Андрющенко рассказал о российских судилищах

Россияне не перестают совершать военные преступления на оккупированных территориях. В частности, в Мариуполе проводятся незаконные судилища над защитниками города.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что этот процесс не прекращается. Поэтому нужно больше освещать этот вопрос, чтобы достучаться и до международного сообщества.

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Судилища продолжаются постоянно

В Мариуполе россияне 19 декабря "суд" террористической группировки "ДНР" осудил четырех украинских военных Сергея Бензу, Яна Данилова, Андрея Кристофовича и Сергея Палийчука. Бенза получил пожизненное заключение в колонии строгого режима. Палийчуку – приговор вынесли заочно

За последний месяц над 25 военными совершили судилище.

Этот процесс не останавливается ни на минуту, он не замедляется. Это просто "конвейер смерти". Ужасно, что мы не видим реакции. От мариупольцев скажу, что нам очень странно, что это так "тихо проходит",

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Из-за таких судилищ военные перестают быть для россиян пленными и становятся обычными преступниками, которых уже не обменивают. Происходит это только с защитниками Мариуполя.

"Настолько им Мариуполь и 86 дней (обороны Мариуполя – 24 Канал) стали поперек горла, что они готовы сделать все, чтобы больше никто из Мариупольского гарнизона не вернулся домой. Это очень эмоционально сложно для всех нас", – объяснил Андрющенко.

На унизительное судилище отреагировал Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. За границей преступления россиян не замечают. Остается надеяться, что история наберет огласку. Ведь умолчание может иметь длительные последствия. Они, в частности, будут касаться российской ответственности за военные преступления.

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