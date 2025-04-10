Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил 24 Каналу один важный момент. По его словам, в КНР могут закрывать глаза на то, что кто-то из китайских граждан воюет в составе российской армии.

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"Пекин может закрывать глаза"

Александр Мусиенко отметил, что двое пленных из Китая будут настаивать, что они оказались в Украине по своему личному желанию, что они платили деньги за это, а Пекин к этому не причастен. Правительство КНР может утверждать, что не отправляет своих военных воевать на стороне России.

Есть аспект, о котором меньше говорят, но он имеет очень серьезное значение. Китайскую разведку называют "тысячей песчинок". Китайцы находясь в разных точках мира не то, что могут собирать информацию о стране пребывания, но и, в частности, общаются, находятся в китайских общинах по миру. Они хорошо информированы, что происходит в среде граждан Китая, какие настроения,

– подчеркнул он.

Очевидно, что это не только эти два китайца, которых удалось взять в плен, известно и о других. Некоторые паблики ранее публиковали информацию о том, что им известно об участии граждан Китая в войне против Украины на стороне России.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зелеский заявил, что Китай знал об участии своих граждан в войне против Украины. Он добавил, что пока нет доказательств того, что было выдано прямое указание со стороны китайского руководства.

Может действовать определенная схема, которая заключается в вербовке людей. Есть посредники, которые, вероятнее всего, выходят напрямую на ГРУ России, занимаются этим вопросом. Вряд ли разведка Китая об этом не знает.

Но это не означает, что Пекин отправляет свои регулярные войска. Нет, этого нет. Они могут закрывать глаза на то, что кто-то из граждан Китая может участвовать и воевать в составе российской армии, пока им не скажут: "Смотрите, это уже происходит",

– предположил военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Сейчас Китаю уже указали на то, что это происходит. Это означает, что они должны принимать определенные меры. Какими они будут – можно будет наблюдать в ближайшее время.