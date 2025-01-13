В ГУР объяснили, что будет делать Украина с пленными. Детали передает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". Интересно, что пленные солдаты Кима являются разведчики из Главного разведывательного бюро КНДР.

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Что Украина будет делать с пленными из КНДР

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин заверил: то, что военные КНДР попали в плен, – положительный момент для Украины.

В любом случае могу сказать, что это правильный и нужный для Украины и для нашей позиции инцидент, который мы используем в своих интересах. Это интересная и нужная информация, которую мы можем от них получить. Плюс сам факт подтверждения участия от непосредственных участников с территории Северной Кореи – это тоже очень нужный для нас факт,

– пояснил он.

Следует сказать, что высшее руководство КНДР приказало солдатам убивать себя, чтобы не попасть в плен к ВСУ. Поэтому пленные корейцы действительно ценны для Украины.

Киев готовился вести работу с военными КНДР. Украинские разведчики сообщили, что сейчас с пленными работают специалисты, которые знают особенности Северной Кореи.

"Участие военнослужащих данной страны уже было давно известно и анонсировалось Главным управлением разведки. Поверьте: мы готовились. И не только мы, а все соответствующие службы, которые привлекаются к данному процессу, готовились к таким мероприятиям. И соответственно – абсолютно готовы в тех пределах, что определены законодательством Украины", – добавил Ерин.

Пока что бойцы КНДР воюют только на Курщине. Их присутствие влияет на ход ведения войны. Они преимущественно участвуют в штурмах, задействованы в составе частей морской пехоты, десантников. В целом это пехота и пушечное мясо, однако среди них есть и специалисты. ССО ведут многочасовые бои с военными Северной Кореи, а те пытаются устраивать засады.

Пока не ясно, предоставит ли Ким россиянам новые "штыки".