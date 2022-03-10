Украина обращается с пленными по законам военного времени. Об этом сказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Надо понимать, что кроме пленных российских, есть наши в плену у россиян. Поэтому пленные со времен начала войн использовались для обмена. К ним нужно относиться достойно. Они нужны как обменный фонд", – объяснил Геращенко.

Путин обманул военных

Советник министра прокомментировал пресс-брифинг 9 марта с пленными российскими разведчиками. Он отметил, что верит в их извинения и то, что они не хотели воевать с Украиной.

Их 23 февраля выстроили и сказали, что завтра пойдем воевать в Украину. Это еще офицеры, а рядовым вообще ничего не говорили. Их просто подняли по тревоге и усадили в бронетехнику. Путин обманывал сотни тысяч своих военных,

– рассказал Геращенко.

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