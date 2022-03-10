Україна поводиться з полоненими за законами воєнного часу. Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"Треба розуміти, що крім полонених російських, є наші у полоні у росіян. Тому полонені з часів початку війн використовувались для обміну. До них треба ставитися гідно. Вони потрібні як обмінний фонд", – пояснив Геращенко.

Путін обманув військових

Радник міністра прокоментував пресбрифінг 9 березня з полоненими російськими розвідниками. Він зазначив, що вірить у їхні вибачення і те, що вони не хотіли воювати з Україною.

Їх 23 лютого вишикували й сказали, що завтра підемо воювати в Україну. То це ще офіцери, а рядовим взагалі нічого не казали. Їх просто підняли по тривозі й посадили в бронетехніку. Путін обманював сотні тисяч своїх військових,

– розповів Геращенко.

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