Попался на сладкую ложь и 19-летний Кочкин Василий Александрович, которого Силы обороны Украины захватили в плен. Слова пленника передает 24 Канал.

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Россия обманывает своих

Россиянин, только недавно достигший совершеннолетия, уже успел загреметь в тюрьму. Однако министерство обороны ему решило сделать соблазнительное предложение – избавиться от судимости всего за 6 месяцев, а взамен – просто покопать окопы подальше от боевых действий, да еще за большое денежное вознаграждение.

На свою голову парень согласился на это предложение и уже 31 марта 2023 года оказался на фронте в Украине. Уже здесь он понял, как ему лгало военное руководство.

То, что нас сюда звали, и говорили всю эту фигню – это все неправда. Я заметил, что Россия, Путин вообще неправду говорит. И не только он, там другие люди. По телевизору тоже говорят очень плохое, не то, что здесь происходит. Здесь не так все,

– сказал оккупант.

Мирных жителей убивает не Украина

Уже в Украине Василий наконец-то прозрел, что убивает мирных жителей и разрушает инфраструктуру на самом деле не наше государство.

Я заметил – здесь все наоборот. Здесь наоборот наши начинают запугивать жителей и тоже нападают, значит, на вас. Потому что вы здесь живете и мы, значит, к вам приехали. И поэтому вы себя охраняете, получается так,

– поделился просветлением оккупант.

Он лично слышал, что оккупанты запугивают людей, что за отказ сотрудничать убивают их. Имел возможность и лично пообщаться с мирным жителем, который рассказал о диком поведении "коллег" оккупанта: и об обстрелах, и о запугивании, и о попытках изнасиловать его жену.

Следовательно, он пришел к выводу, что зря приперся на чужую землю, хотя и считал, что будет только рыть окопы. А также, что именно русские принесли горе на украинские земли. "Я бы лучше бы сидел в тюрьме и вышел бы нормально", – поделился он.

Воевать долго не удалось