Попался на сладкую ложь и 19-летний Кочкин Василий Александрович, которого Силы обороны Украины захватили в плен. Слова пленника передает 24 Канал.
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Россия обманывает своих
Россиянин, только недавно достигший совершеннолетия, уже успел загреметь в тюрьму. Однако министерство обороны ему решило сделать соблазнительное предложение – избавиться от судимости всего за 6 месяцев, а взамен – просто покопать окопы подальше от боевых действий, да еще за большое денежное вознаграждение.
На свою голову парень согласился на это предложение и уже 31 марта 2023 года оказался на фронте в Украине. Уже здесь он понял, как ему лгало военное руководство.
То, что нас сюда звали, и говорили всю эту фигню – это все неправда. Я заметил, что Россия, Путин вообще неправду говорит. И не только он, там другие люди. По телевизору тоже говорят очень плохое, не то, что здесь происходит. Здесь не так все,
– сказал оккупант.
Мирных жителей убивает не Украина
Уже в Украине Василий наконец-то прозрел, что убивает мирных жителей и разрушает инфраструктуру на самом деле не наше государство.
Я заметил – здесь все наоборот. Здесь наоборот наши начинают запугивать жителей и тоже нападают, значит, на вас. Потому что вы здесь живете и мы, значит, к вам приехали. И поэтому вы себя охраняете, получается так,
– поделился просветлением оккупант.
Он лично слышал, что оккупанты запугивают людей, что за отказ сотрудничать убивают их. Имел возможность и лично пообщаться с мирным жителем, который рассказал о диком поведении "коллег" оккупанта: и об обстрелах, и о запугивании, и о попытках изнасиловать его жену.
Следовательно, он пришел к выводу, что зря приперся на чужую землю, хотя и считал, что будет только рыть окопы. А также, что именно русские принесли горе на украинские земли. "Я бы лучше бы сидел в тюрьме и вышел бы нормально", – поделился он.
Воевать долго не удалось
- Сам же Кочкин рассказал, что пленили его через пару месяцев после того, как он попал в Украину – 8 июня. Случилось это после того, как командир его подразделения покинул позиции, приказав солдатам оставаться и копать окопы.
- Когда подъехали ВСУ, в отличие от бросившихся к пустым автоматам боевых товарищей, Кочкин просил его не убивать.
- Уже на допросе он рассказал, что в плену с ним хорошо обращались: не били и кормили.