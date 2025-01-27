Пленный россиянин сам родом из Тюмени, а пошел в армию из-за финансовых и судебных сложностей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Николаевский Ванёк".

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Как пленный россиянин удивляется белому унитазу

Пленный россиянин вспоминает, что пошел в армию из-за финансовых проблем, но хотел быть водителем, поскольку это его специальность. Однако, в российской армии к его пожеланиям не прислушались и он стал штурмовиком.

По словам пленного оккупанта они жили в подвалах. Он шокирован удобствами в Украине. Январь, зима, сидеть не в яме, не в подвале, а при свете и ходить на белый унитаз. Ну это же не счастье? – говорит оккупант после того, как попал в плен.

Он приводит двухразовое питание в день для пленных, во что входит каша, мясо, соленья, овощи. Он признает, что если бы услышал, что на российском телевидении такое отношение к пленным, он бы не поверил. Там рассказывают, что "Азов" – это нацисты и очень жестокие люди, головорезы, не дающие врагам пощады.

Ему трудно поверить, что украинские военные не бьют пленных, что те имеют право выпить воды, если нуждаются в этом.

Он так же удивлен, что "Азов" не вербуют мужчин к себе силой, а отбирают их по желанию и физической подготовке. В то время в российскую армию берут всех – от пьяниц до почти пенсионеров. Но по российскому телевидению об этом не расскажут, там наоборот создают изюлию доблестной профессиональной и мотивированной армии.

Напомним, на Торецком направлении бойцы "Азова" взяли в плен военного ВС России, который оказался представителем эскимосов. Он рассказал об отношении россиян к коренным народам России. С самого начала он был оператором-наводчиком БМП, однако его перебросили в пехоту, откуда он отправился в Нью-Йорк.