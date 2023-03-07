В Белгороде разгорелся скандал после того, как оккупант сдался в плен ВСУ, – СМИ

Российский захватчик, служивший в Белгородской области возле границы с Украиной, добровольно сдался в плен нашим защитникам. Из-за этого разразился серьезный скандал.

В результате этого уже начали служебное расследование. Об этом пишут российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Что известно о скандале с оккупантом, который сдался ВСУ

Так, ефрейтор Коничев сказал сослуживцу, что пошел в туалет, однако на самом деле он направился в сторону Украины. В то же время при себе оккупант имел служебный автомат Калашникова, боекомплект, рацию и тепловизор.

На следующий день другие захватчики заметили отсутствие солдата. Как оказалось, он сдался в плен Вооруженным Силам Украины.

Из-за этого в Белгороде разразился серьезный скандал. Выяснилось, что в одном из частных разговоров Коничев завел речь о проекте "Хочу жить" и до этого показывал сослуживцам интервью российских оккупантов, которые сотрудничали со штабом и сдались в плен.

Поэтому сейчас российское командование тщательно следит за своими военными. Начальники подразделений будут тщательно проверять личные вещи захватчиков – мобильные телефоны с подозрительными чатами и звонками.

Около 10 000 россиян просились в плен по программе "Хочу жить"

С сентября 2022 года сайт проекта "Хочу жить" посетили более 14 миллионов раз. Как оказалось, обратились по программе "Хочу жить" уже 9 836 российских бойцов. Их заинтересовала возможность попасть в украинский плен.

Топ 10 регионов по посещаемости сайта проекта: