На момент начала полномасштабного вторжения России в Украину Алексей проходил срочную службу в Херсонском пограничном отряде. Воспоминаниями пограничника поделились в Госпогранслужбе.

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Россияне морят голодом пленных украинцев

24 февраля 2022 года Алексей Ружиненко находился на КПВВ "Чонгар". Он и его побратимы первыми встретили российских оккупантов.

Колонна танков. Едет здоровая колонна, километровые колонны были. Первая машина едет с фарами, а другие с выключенными, вроде как на буксире. Какой-то шум, поднимаем голову – и просто над нами висит дрон. Корректировал огонь. И через 5 секунд со стороны Крыма уже были видны вспышки, свист, прилеты начались. Сразу перебили связь нам,

– рассказал Алексей.

Пограничник рассказал, что после того, как россияне положили их на землю, мимо проехали две машины с гражданскими, по которым оккупанты начали стрелять. Одному из автомобилей удалось развернуться и уехать.

"Вторая машина подъехала и на месте уже осталась – расстреляли", – рассказал пограничник.

Он рассказал также о том, как россияне обращались с украинскими воинами в плену.

Сначала считал дни, а потом сбился со счета и начал месяцы. В плену я находился 28 месяцев. Есть такие моменты, о которых не хочется вспоминать. Там реально делались страшные вещи,

– поделился болезненными воспоминаниями Алексей.

После того, как оккупанты взяли наших пограничников в плен, они дали им через сутки только горячего чая. Все эти месяцы кормили их один раз в день.

"Это одноразовая тарелочка, в которую налили кипятка и положили пол кольца лука... За эти два с половиной года раза три принесли лук и чеснок, и несколько раз дали по яблоку. Все", – рассказал пограничник.

Алексей в плену похудел с 95 килограммов до 65.

Вспоминая первые мгновения возвращения домой, он рассказал, что просто хотелось выйти и кричать, наворачивались слезы.

Болезненные воспоминания о российском плену Алексея Ружиненко: смотрите видео