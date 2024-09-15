На момент початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олексій проходив строкову службу в Херсонському прикордонному загоні. Спогадами прикордонника поділилися у Держприкордонслужбі.

Дивіться також Маленький хлопчик зустрів тата з полону і більше не захотів його відпускати: щемливе відео

Росіяни морять голодом полонених українців

24 лютого 2022 року Олексій Ружиненко перебував на КПВВ "Чонгар". Він та його побратими першими зустріли російських окупантів.

Колона танків. Їде здорова колона, кілометрові колони були. Перша машина їде з фарами, а інші з вимкненими, ніби як на буксирі. Якийсь шум, підіймаємо голову – і просто над нами висить дрон. Коректував вогонь. І через 5 секунд зі сторони Криму вже було видно спалахи, свист, прильоти почалися. Одразу перебили зв'язок нам,

– розповів Олексій.

Прикордонник розповів, що після того, як росіяни поклали їх на землю, повз проїхали дві автівки з цивільними, по яких окупанти почали стріляти. Одному з автомобілів вдалося розвернутися і поїхати.

"Друга машина під'їхала і на місці вже залишилася – розстріляли", – розповів прикордонник.

Він розповів також про те, як росіяни поводилися з українськими воїнами у полоні.

Спочатку рахував дні, а потім збився з рахунку і почав місяці. В полоні я перебував 28 місяців. Є такі моменти, про які не хочеться згадувати. Там реально робилися страшні речі,

– поділився болючими спогадами Олексій.

Після того, як окупанти взяли наших прикордонників у полон, вони дали їм через добу лише гарячого чаю. Усі ці місяці годували їх один раз у день.

"Це одноразова тарілочка, в яку налили окропу і поклали пів кільця цибулі... За ці два з половиною роки рази три принесли цибулю і часник, і декілька раз дали по яблуку. Все", – розповів прикордонник.

Олексій у полоні схуд з 95 кілограмів до 65.

Згадуючи перші миті повернення додому, він розповів, що просто хотілося вийти і кричати, наверталися сльози.

Болючі спогади про російський полон Олексія Ружиненка: дивіться відео