Советник президента Дмитрий Литвин объяснил, почему так произошло. Об этом пишет 24 Канал.

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Россия выдает такие документы

По словам советника президента россияне пытаются скрыть, что в войне против Украины участвуют солдаты КНДР, поэтому выдают им документы республики Тува или других подконтрольных России народов.

Но эти люди – реально корейцы. Они из Северной Кореи и сейчас, собственно, цель того, чтобы их показать журналистам, – чтобы все увидели, что это люди из Северной Кореи, а не из Тувы или Якутии,

– подчеркнул Литвин.

Украина взяла в плен двух солдат КНДР. Сотруднику СБУ удалось установить, что им 20 и 25 лет. Один из них был солдатом в армии Северной Кореи, а другой – снайпером-разведчиком.

Подобно первым пленных россиян в начале полномасштабного вторжения, они тоже утверждают, что ехали на обучение, а не на войну против Украины.

Общение с такими пленными общаются через перевод и в сотрудничестве с южнокорейской разведкой.