Радник президента Дмитро Литвин пояснив, чому так сталось. Про це пише 24 Канал.

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Росія видає такі документи

За словами радника президента росіяни намагаються приховати, що у війні проти України беруть участь солдати КНДР, тому видають їм документи республіки Тува або інших підконтрольних Росії народів.

Але ці люди – реально корейці. Вони з Північної Кореї і зараз, власне, мета того, щоб їх показати журналістам, – щоб всі побачили, що це люди з Північної Кореї, а не з Туви чи Якутії,

– наголосив Литвин.

Україна взяла у полон двох солдатів КНДР. Співробітника СБУ вдалося встановити, що їм 20 та 25 років. Один із них був солдатом у армії Північної Кореї, а інший – снайпером-розвідником.

Подібно до перших полонених росіян на початку повномасштабного вторгнення, вони теж стверджують, що їхали на навчання, а не на війну проти України.

Спілкування із такими полоненими спілкуються через переклад та у співпраці із південнокорейською розвідкою.