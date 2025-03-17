В понедельник, 17 марта, высокопоставленные дипломаты Южной Кореи и Украины провели телефонные переговоры и обсудили репатриацию северокорейских военнопленных, передает 24 Канал со ссылкой на Yonhap, которое цитирует Министерство иностранных дел Сеула.

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Что известно

Министр иностранных дел Чо То Юль обсудил со своим украинским коллегой Андреем Сибигой вопрос о двух северокорейских военных, захваченных Украиной.

По словам министерства, Чо сообщил Сибиге, что, согласно Конституции Южной Кореи, захваченные северокорейцы считаются гражданами Южной Кореи.

Если пленные военные захотят сбежать из КНДР, их примут в Сеуле.

Напомним, что сами северокорейские солдаты не знали, что их отправляют на войну против Украины. Они думали, что примут участие в учениях. Один из них – 26-летний Ри – был снайпером-разведчиком 10 лет. Второй – 21-летний Бек – был 4 года стрелком. Они служили в войсках Северной Кореи, в Россию их отправили в октябре и ноябре 2024 года соответственно.

Оба были связаны с Главным разведывательным бюро КНДР, которое руководит тайными операциями.