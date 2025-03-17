У понеділок, 17 березня, високопоставлені дипломати Південної Кореї та України провели телефонні переговори, під час яких обговорили репатріацію північнокорейських військовополонених, передає 24 Канал із посиланням на Yonhap, яке цитує Міністерство закордонних справ Сеула.

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Що відомо

Міністр закордонних справ Чо Те Юль обговорив зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою питання щодо двох північнокорейських військових, захоплених Україною.

За словами міністерства, Чо повідомив Сибізі, що згідно з Конституцією Південної Кореї захоплені північнокорейці вважаються громадянами Південної Кореї.

Якщо полонені військові захочуть втекти з КНДР, їх приймуть у Сеулі.

Нагадаємо, що самі північнокорейські солдати не знали, що їх відправляють на війну проти України. Вони думали, що візьмуть участь у навчаннях. Один із них – 26-річний Рі – був снайпером-розвідником 10 років. Другий – 21-річний Бек – був 4 роки стрільцем. Вони служили у війську Північної Кореї, у Росію їх відправили у жовтні та листопаді 2024 року відповідно.

Обоє були пов'язані з Головним розвідувальним бюро КНДР, яке керує таємними операціями.