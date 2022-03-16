Пленный оккупант рассказал, что в Украине воюет российский военный оркестр

Россия утром 24 февраля развязала полномасштабную войну против Украины. Путин хотел захватить Киев через два дня и даже взял оркестр для парада, но этим планам не суждено было сбыться.

Украинские защитники с первых минут вторжения принялись уничтожать оккупантов. После 20 суток боевых действий количество уничтоженных врагов, согласно наиболее сдержанным оценкам, перевалило за 13500.

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Мощное сопротивление ВСУ, терробороны и мирного населения вызвало панику у россиян. Растерянные захватчики начали бросать в бой всех подряд, даже музыкантов.

По информации советника главы МВД Антона Геращенко, один из пленных оккупантов рассказал, что на украинской территории воюет военный оркестр врага.

Допускаю, что Путин так был уверен в своем блицкриге, что приказал взять не только парадную форму, но и привез военный оркестр для парада на Крещатике.

– отметил чиновник.

Пленный рассказал, что в Украине воюет российский военный оркестр: смотрите видео