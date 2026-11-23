У России нет необходимой техники для подъема арок Керченского моста, а иностранные специалисты вряд ли согласятся работать в зоне боевых действий. Из-за нехватки оборудования захватчики могут попытаться разрезать металлоконструкции на части.

Об этом сообщил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в ходе телеэфира, передает Укринформ.

Почему у врага возникнут проблемы?

Как подчеркнул Плетенчук, в свое время при монтаже арок Крымского моста россияне использовали иностранную технику. Вряд ли сейчас они смогут извлечь ее со дна моря.

Скорее всего, у них нет возможностей поднять такую большую конструкцию. Ранее для подъема и установки они использовали иностранную технику,

– сказал Плетенчук.

Кроме того, европейские компании, которые были привлечены к этому процессу, впоследствии столкнулись с трудностями у себя дома. Поэтому, скорее всего, сейчас они не будут помогать России. Да и никто не захочет работать в зоне боевых действий.

Из-за отсутствия тяжелых плавучих кранов и специализированного оборудования захватчики могут попытаться действовать иным образом. Они способны разрезать затопленные конструкции под водой, чтобы поднять их на поверхность отдельными частями.

Добавим, что в ночь на 17 ноября арка автомобильной части Крымского моста упала в воду после атаки Сил обороны Украины. В ходе последующих ударов повреждения получила и арка железнодорожного моста, однако она пока остается на месте.