Министр иностранных дел напомнил на брифинге, что его российский коллега назвал инициативы Украины по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта "потоком сознания".

Ранее В России прокомментировали возможность нормандской встречи, переложив ответственность на Украину

Все министры, кроме Лаврова, готовы к встрече

Кулеба отметил, что Владимир Путин в разговоре с президентом Франции и канцлером Германии пообещал им встречу министров нормандского формата.

По словам дипломата, французский, немецкий и украинский министры уже готовы. В то же время Лавров показывает, что он не настроен на конструктивный разговор.

Поэтому слова Лаврова – это просто плевок в лицо Франции и Германии,

– сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что договоренность о встрече на уровне министров подготовит почву для саммита.

От Москвы нет сигналов

Киев до сих пор не получил сигналов от России о готовности к проведению встречи. Поэтому Кулеба призвал Лаврова не игнорировать договоренности, а таки сесть за стол переговоров.

Что этому предшествовало