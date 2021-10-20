Міністр закордонних справ нагадав на брифінгу, що його російський колега назвав ініціативи України з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту "потоком свідомості".

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Всі міністри, крім Лаврова, готові до зустрічі

Кулеба зазначив, що Володимир Путін у розмові з президентом Франції та канцлеркою Німеччини пообіцяв їм зустріч міністрів нормандського формату.

За словами дипломата, французький, німецький та український міністри вже готові. Натомість Лавров показує, що він не налаштований на конструктивну розмову.

Тому слова Лаврова – це просто плювок в обличчя Франції та Німеччини,

– сказав Кулеба.