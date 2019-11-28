Плевок в лицо САП, – эксперт об уменьшении залога Садовому

Высший антикоррупционный суд избрал мэру Львова Андрею Садовому залог, который в 50 раз меньше того, о котором ходатайствовали в САП. Это – уникальный случай, ведь обычно суд поддерживает решение прокуроров.

Такое мнение в программе "Политанатомия" на 24 канале высказал главный редактор издания "Наши деньги" Олекса Шалайский.

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"Это такой плевок в лицо САП, если они просили 50 миллионов гривен, а дали только 1", – подчеркнул журналист. И добавил, что можно было и вовсе не применять никаких санкций. Однако судья тоже человек. Он понимает, что за процессом наблюдает общество. Поэтому если Антикоррупционный суд вообще перестанет слушаться Специализированную антикоррупционную прокуратуру, то это вызовет огласку.

Важно! САП ходатайствовала перед судом о залоге для Андрея Садового в 50 миллионов гривен без возможности взятия под стражу. Антикорсуд избрал городскому голове Львова меру пресечения в виде назначения залога в размере 1 миллиона 56 тысяч 550 гривен.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин отметил, что судья прежде всего должен действовать безэмоционально, когда принимает решение. У судей Антикорсуда есть соответствующие условия, в частности адекватная зарплата и социальная защита, чтобы они могли действовать независимо.

По мнению господина Садового, доказательства САП – ничтожны. Если они такие, то я не переживаю, что это дело можно будет рассмотреть оперативно и все станет на свои места,

– подчеркнул депутат.

Однако отметил, что Украина уже потеряла авторитет перед инвесторами как страна, которая не может гарантировать верховенства права.

"Если будет оправдательное решение, а если слушать господина Андрея, скорее всего, так и будет, то останется очень жесткое пятно. Надеюсь, что Кабмин и новая команда власти все сделает для того, чтобы максимально смягчить этот эффект", – отметил политик.

Почему САП объявила подозрение Садовому

21 ноября САП объявила Садовому подозрение в деле строительства индустриального парка в Рясном под Львовом. Говорится о старом производстве, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Тогда ее возглавлял Юрий Луценко.



Городской голова Львова Андрей Садовый

В 2016 году, сообщая об этом деле, прокуратура заявила, что горсовет Львова задешево продал землю под этот индустриальный парк – за 52 миллиона гривен. По мнению прокуроров, рыночная цена этого участка составляет 140 миллионов гривен.

Подозрение объявили также Сергею Коровайнику, который ранее занимал должность руководителя управления земельных ресурсов ЛГС.

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