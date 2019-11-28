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      СПРАВА САДОВОГО ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Плювок в обличчя САП, – експерт про зменшення застави Садовому

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      Журналіст-розслідувач Олекса Шалайський / zbruc.eu

      Вищий антикорупційний суд обрав меру Львова Андрію Садовому заставу, яка у 50 разів менша тої, про яку клопатали у САП. Це – унікальний випадок, адже зазвичай суд підтримує рішення прокурорів.

      Таку думку в програмі "Політанатомія" на 24 каналі висловив головний редактор видання "Наші гроші" Олекса Шалайський.

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      "Це такий плювок в обличчя САП, якщо вони просили 50 мільйонів гривень, а дали лише 1", – наголосив журналіст. Й додав, що можна було й зовсім не застосовувати жодних санкцій. Проте суддя теж людина. Він розуміє, що за процесом спостерігає суспільство. Тож якщо Антикорупційний суд взагалі перестане слухатися Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, то це викличе розголос.

      Важливо! САП клопотала перед судом про заставу для Андрія Садового у 50 мільйонів гривень без можливості взяття під варту. Антикорсуд обрав міському голові Львова запобіжний захід у вигляді призначення застави у розмірі 1 мільйона 56 тисяч 550 гривень.

      Народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин наголосив, що суддя насамперед має діяти беземоційно, коли приймає рішення. У суддів Антикорсуду є відповідні умови, зокрема адекватна зарплата та соціальний захист, аби вони могли діяти незалежно.

      На думку пана Садового, докази САП – нікчемні. Якщо вони такі, то я не переживаю, що цю справу розглянути оперативно і все стане на свої місця,
      – підкреслив депутат.

      Проте зауважив, що Україна вже втратила авторитет перед інвесторами як країна, яка не може гарантувати верховенства права.

      "Якщо буде виправдовувальне рішення, а якщо слухати пана Андрія, скоріш за все, так і буде, то залишиться дуже жорстка пляма. Сподіваюсь, що Кабмін та нова команда влади все зробить для того, щоб максимально пом'якшити цей ефект", – зазначив політик. 

      Чому САП оголосила підозру Садовому

      21 листопада САП оголосила Садовому підозру у справі будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом. Мовиться про старе провадження, в межах якого правоохоронці кілька разів 2016 року проводили обшуки у міськраді Львова, а самого Садового у липні 2017 року викликали на допит у Генпрокуратуру. Тоді її очолював Юрій Луценко.

      Андрій Садовий
      Міський голова Львова Андрій Садовий

      У 2016 році, повідомляючи про цю справу, прокуратура заявила, що міськрада Львова задешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52 мільйони гривень. На думку прокурорів, ринкова ціна цієї ділянки становить 140 мільйонів гривень.

      Підозру оголосили також Сергієві Коровайнику, який раніше обіймав посаду керівника управління земельних ресурсів ЛМР.

      Три тисячі робочих місць і висока середня зарплата – більше про індустріальний парк у Львові читайте за посиланням

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Справа Садового Андрій Садовий САП Антикорупційний суд
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