К сожалению, спасти подростка не удалось. О деталях инцидента сообщил директор Запорожского областного центра экстренной медицинской помощи Константина Малашенко.

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Погибшим оказался мальчик 2006 года рождения. Он был жителем Запорожья. Трагедия произошла 13 июня 2021 года.

Медики заявили о равнодушии очевидцев

Как написал Малашенко, ребенка реанимировали 50 минут. Впрочем, все оказалось напрасно.

Равнодушие .... равнодушие и беспечность. Безопасность детей и равнодушие взрослых, которые отказались вовремя прийти на помощь ребенку и перечеркнули его шансы на жизнь,

– написал медик.

Он также акцентировал на необходимости овладеть навыками спасения жизни.

"Еще раз убеждаемся, что даже поменяв все автомобили на новые современные и сделав все дороги, мы не успеем спасти ребенка – если окружающие по-прежнему будут безразличны", – отметил он.

Что говорят в ГСЧС

Также в пресс-службе ГСЧС Украины в Запорожской области сообщили Укринформу, что тело обнаружили местные жители.

"На место происшествия вызвали медицинскую помощь. После прибытия медиков и проведения реанимационных действий, парня не спасли, констатировали смерть", – сообщили спасатели.