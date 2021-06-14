На жаль, врятувати підлітка не вдалося. Про деталі інциденту повідомив директор Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги Костянтина Малашенко.

Важливо У Харкові хлопець випав з кабінки канатної дороги та потрапив під колеса авто

Загиблим виявився хлопчик 2006 року народження. Він був мешканцем Запоріжжя. Трагедія сталася 13 червня 2021 року.

Медики заявили про байдужість очевидців

Як написав Малашенко, дитину реанімовували 50 хвилин. Втім, все виявилось запізно.

Байдужість....байдужість і безпечність. Безпечність дітей і байдужість дорослих, які відмовилися вчасно прийти на допомогу дитині, перекреслили його шанси на життя,

– написав медик.

Він також акцентував на необхідності опанувати навички порятунку життя.

"Вкотре переконуємося, що навіть помінявши всі автомобілі на нові сучасні і зробивши всі дороги, ми не встигнемо врятувати дитину – якщо навколишні, як і раніше, будуть байдужі", – зазначив він.

Що кажуть у ДСНС

Також в пресслужбі ДСНС України у Запорізькій області повідомили Укрінформу, що тіло виявили місцеві мешканці.

"На місце події викликали медичну допомогу. Після прибуття медиків, та проведення реанімаційних дій, хлопця не врятували, констатували смерть", – повідомили рятувальники.