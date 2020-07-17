Живописные пляжи Крыма превращаются в болото, оккупантам все равно: фото
Морской берег Крыма превращается в болото. Сгнившие водоросли массово выбросило на пляжи, но оккупанты их не будут убирать.
На ситуацию жалуются туристы и местные, сообщает УНИАН со ссылкой на оккупационные СМИ.
К теме Грязный умывальник и поломанные стулья: Крым снова оконфузился курортным сезоном – фото
Особенно сложная ситуация в селе Стерегущем Раздольненского района. Водоросли отпугивают людей не только видом, но и зловонным запахом.
Так выглядят пляжи сейчас / Фото Аделина Гафарова
Вероятно, что проблема возникла после исчезновения уникальнокого заповедника – Бакальской косы, который разрушила беспощадная добыча оккупантами песка на "Бакальской банке".
После этого сильное течение начало заносить в Каркинитский залив большое количество мертвых водорослей, которые вырвало со дна моря.
Что известно о Бакальской косе?
Песчаная коса, отделяющая Бакальское озеро от Каркинитского залива Черного моря. Выдается в море на 8 километров, а ширина в средней части составляет примерно 30 – 50 метров.
С 1972 года место имеет статус природно-ландшафтного заповедника. Заповедник занимает основную часть территории и акватории, около 1 440 гектаров. К нему относятся Бакальское озеро с его прибрежной полосой, большая часть аквального комплекса и территории самой Бакальской косы.
Заметим, что российская оккупационная "администрация" не собирается убрать водоросли, потому что они занесены в Красную книгу Крыма.
Однако дельфины тоже занесены в Красную книгу, но их трупы утилизируют,
– возмущаются местные.
Похожая ситуация и в Бахчисарайском районе. Жители Песчаного просят так называемых "чиновников" убрать источник вони с пляжа, но никто не реагирует.
На жалобы русская оккупационная власть не реагирует / Фото Аделина Гафарова