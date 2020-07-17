Морской берег Крыма превращается в болото. Сгнившие водоросли массово выбросило на пляжи, но оккупанты их не будут убирать.

На ситуацию жалуются туристы и местные, сообщает УНИАН со ссылкой на оккупационные СМИ.

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Особенно сложная ситуация в селе Стерегущем Раздольненского района. Водоросли отпугивают людей не только видом, но и зловонным запахом.

Так выглядят пляжи сейчас / Фото Аделина Гафарова

Вероятно, что проблема возникла после исчезновения уникальнокого заповедника – Бакальской косы, который разрушила беспощадная добыча оккупантами песка на "Бакальской банке".

После этого сильное течение начало заносить в Каркинитский залив большое количество мертвых водорослей, которые вырвало со дна моря.

Что известно о Бакальской косе? Песчаная коса, отделяющая Бакальское озеро от Каркинитского залива Черного моря. Выдается в море на 8 километров, а ширина в средней части составляет примерно 30 – 50 метров. С 1972 года место имеет статус природно-ландшафтного заповедника. Заповедник занимает основную часть территории и акватории, около 1 440 гектаров. К нему относятся Бакальское озеро с его прибрежной полосой, большая часть аквального комплекса и территории самой Бакальской косы.

Заметим, что российская оккупационная "администрация" не собирается убрать водоросли, потому что они занесены в Красную книгу Крыма.

Однако дельфины тоже занесены в Красную книгу, но их трупы утилизируют,

– возмущаются местные.

Похожая ситуация и в Бахчисарайском районе. Жители Песчаного просят так называемых "чиновников" убрать источник вони с пляжа, но никто не реагирует.

На жалобы русская оккупационная власть не реагирует / Фото Аделина Гафарова

Только недавно у берегов оккупированного Крыма волонтеры Центра спасения морских млекопитающих нашли выброшенных детенышей дельфинов. У всех них – ножевые ранения на теле. Больше об этом – по ссылке.