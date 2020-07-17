Морський берег Криму перетворюється на болото. Зогнилі водорослі масово викинуло на пляжі, але окупанти не будуть їх забирати.

На ситуацію скаржаться туристи та місцеві, повідомляє УНІАН з посиланням на окупаційні ЗМІ.

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Особливо складна ситуація в селі Стерегущому Роздольненського району. Водорослі відлякують людей не лише виглядом, а й смердючим запахом.



Так виглядають пляжі зараз / Фото Аделіна Гафарова

Ймовірно, що проблема виникла після зникнення унікальнокого заповідника – Бакальська коса, який зруйнував нещадний видобуток окупантами піску на "Бакальській банці".

Після цього сильна течія почала заносити в Каркіницьку затоку велику кількість мертвих водоростей, які вирвало з дна моря.

Що відомо про Бакальську косу? Піщана коса, що відокремлює Бакальське озеро від Каркінітської затоки Чорного моря. Видається в море на 8 кілометрів, а ширина в середній частині становить приблизно 30 – 50 метрів.



З 1972 року місце має статус природно-ландшафтного заповідника. Заповідник займає основну частину території й акваторії, близько 1440 гектарів. До нього відносяться Бакальське озеро з його прибережною смугою, велика частина аквальному комплексу і території самої Бакальської коси.

Зауважимо, що російська окупаційна "адміністрація" не збирається прибрати водорослі, бо вони занесені в Червону книгу Криму.

Проте дельфіни теж занесені в Червону книгу, але їх трупи утилізують,

– обурюються місцеві.

Схожа ситуація і в Бахчисарайському районі. Жителі Піщаного просять так званих "чиновників" прибрати джерело смороду з пляжу, але ніхто не реагує.



На скарги російська окупаційна влада не реагує / Фото Аделіна Гафарова

Лише нещодавно біля берегів окупованого Криму волонтери Центру порятунку морських ссавців знайшли викинутих дитинчат дельфінів. У всіх них – ножові поранення на тілі. Більше про це – за посиланням.