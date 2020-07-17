Мальовничі пляжі Криму перетворюються у болото, окупантам байдуже: фото
Морський берег Криму перетворюється на болото. Зогнилі водорослі масово викинуло на пляжі, але окупанти не будуть їх забирати.
На ситуацію скаржаться туристи та місцеві, повідомляє УНІАН з посиланням на окупаційні ЗМІ.
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Особливо складна ситуація в селі Стерегущому Роздольненського району. Водорослі відлякують людей не лише виглядом, а й смердючим запахом.
Так виглядають пляжі зараз / Фото Аделіна Гафарова
Ймовірно, що проблема виникла після зникнення унікальнокого заповідника – Бакальська коса, який зруйнував нещадний видобуток окупантами піску на "Бакальській банці".
Після цього сильна течія почала заносити в Каркіницьку затоку велику кількість мертвих водоростей, які вирвало з дна моря.
Що відомо про Бакальську косу?Піщана коса, що відокремлює Бакальське озеро від Каркінітської затоки Чорного моря. Видається в море на 8 кілометрів, а ширина в середній частині становить приблизно 30 – 50 метрів.
З 1972 року місце має статус природно-ландшафтного заповідника. Заповідник займає основну частину території й акваторії, близько 1440 гектарів. До нього відносяться Бакальське озеро з його прибережною смугою, велика частина аквальному комплексу і території самої Бакальської коси.
Зауважимо, що російська окупаційна "адміністрація" не збирається прибрати водорослі, бо вони занесені в Червону книгу Криму.
Проте дельфіни теж занесені в Червону книгу, але їх трупи утилізують,
– обурюються місцеві.
Схожа ситуація і в Бахчисарайському районі. Жителі Піщаного просять так званих "чиновників" прибрати джерело смороду з пляжу, але ніхто не реагує.
На скарги російська окупаційна влада не реагує / Фото Аделіна Гафарова