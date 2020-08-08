На одном пляже Одесщины лучше не купаться: вода не в норме
Вода на пляжах в самой Одессе соответствует санитарным нормам и пригодна для купания. А вот вода возле центрального пляжа в Затоке не подходит по некоторым показателям.
Как сообщает Одесский лабораторный центр Минздрава, пробы воды исследовали на санитарно-микробиологические показатели. Только в рекреационной зоне возле пляжа в Затоке вода не отвечала нормальным показателям.
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Воду на санитарно-микробиологические показатели проверяли в зонах рекреации:
- в Одессе,
- в Овидиопольском районе,
- Лиманском,
- Белгород-Днестровском,
- Килийском,
- Татарбунарском.
В то же время санитарно-химические показатели всех исследованных проб морской воды соответствовали гигиеническим требованиям.
Как оценивают качество воды?Гигиеническую оценку безопасности и качества питьевой воды проводят по показателям эпидемической безопасности (микробиологические, паразитологические), санитарно-химическим (органолептические, физико-химические, санитарно-токсикологические) и радиационными показателям.
Микробиологические – это показатели эпидемической безопасности питьевой воды, превышение которых может привести к возникновению инфекционных болезней у человека.
Что этому предшествовало
В начале июля Министерство здравоохранения рекомендовало закрыть некоторые пляжи в Украине. В частности, в Одессе, Киеве и Николаеве рекомендовали установить щиты о запрете купания. Причиной стали отклонения показателей качества воды.
21 июля девять пляжей в Одессе или возле нее лабораторный центр Минздрава назвал непригодными для купания. Однако это не останавливало отдыхающих: на популярном пляже "Ланжерон", который тогда также попал в "черный список", негде было яблоку упасть.
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Впоследствии показатели воды пришли в норму, и список пляжей с водой с ненормированными показателями уменьшался.
О причинах загрязнения морской воды в Одесской области не сообщали.
Однако, вполне вероятно, что на ситуацию повлияли:
- дожди, которые прокатились недавно по региону,
- утечка топлива из танкера Delfi, который до сих пор не могут снять с мели возле Одессы.