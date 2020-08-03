На популярном украинском курорте – в поселке Железный Порт на Херсонщине, – коронавирус обнаружили у двух туристов из Ивано-Франковска. Их уже поместили в больницу. Одна из отдыхающих – в тяжелом состоянии.

Об этом со ссылкой на областной лабораторный центр информируют "Новости Херсона". Там добавляют: сначала к медикам обратился 50-летний турист из Ивано-Франковска.

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Мужчина жаловался на признаки ОРВИ. Ему провели ПЦР-исследование, которое выявило у него COVID-19. Следовательно, туриста направили в стационарное отделение больницы, хотя его состояние является удовлетворительным. Дело в том, что по-другому отдыхающему из Прикарпатья не могли обеспечить режим самоизоляции.

На следующий день коронавирус в Железном Порту обнаружили у туристки из Ивано-Франковска. Сейчас состояние женщины тяжелое, у нее диагностировали воспаление легких.

Пара из Ивано-Франковска могла распространить коронавирус среди других отдыхающих Железного Порта:

В гостевом домике, где остановилась на отдых семья, уже провели дезинфекцию.

Однако проблема в том, что мужчина сразу после приезда побывал на концерте, где было большое количество людей, при этом, мало кто из них соблюдал правила карантина.

Какова ситуация с коронавирусом на Херсонщине