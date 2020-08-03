У курортному Залізному Порту туристи злягли до лікарні з коронавірусом: подробиці
На популярному українському курорті – в селищі Залізний Порт, що на Херсонщині, – коронавірус виявили у двох туристів з Івано-Франківська. Їх вже помістили до лікарні. Одна з відпочивальниць – у важкому стані.
Про це з посиланням на обласний лабораторний центр інформують "Новини Херсона". Там додають: спершу до медиків звернувся 50-річний турист з Івано-Франківська.
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Чоловік скаржився на ознаки ГРВІ. Йому провели ПЛР-дослідження, яке виявило у нього COVID-19. Відтак, туриста направили у стаціонарне відділення лікарні, хоч його стан є задовільним. Річ у тім, що по-іншому відпочивальнику з Прикарпаття не могли забезпечити режим самоізоляції.
Наступного дня коронавірус у Залізному Порту виявили у туристки з Івано-Франківська. Зараз стан жінки важкий, у неї діагностували запалення легень.
Пара з Івано-Франківська могла поширити коронавірус серед інших відпочивальників Залізного Порту:
- У гостьовому будиночку, де зупинилася на відпочинок родина, вже провели дезінфекцію.
- Однак проблема в тому, що чоловік відразу після приїзду побував на концерті, де була велика кількість людей, при цьому, – мало хто з них дотримувався правил карантину.
Яка ситуація з коронавірусом на Херсонщині
- На Херсонщині станом на 3 серпня зафіксовано 230 випадків COVID-19, серед них, на жаль, є 20 летальних.
- Загалом в Україні вже виявили 73 158 випадків коронавірусної інфекції, за минулу добу – 990 нових, 13 летальних.