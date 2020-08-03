На популярному українському курорті – в селищі Залізний Порт, що на Херсонщині, – коронавірус виявили у двох туристів з Івано-Франківська. Їх вже помістили до лікарні. Одна з відпочивальниць – у важкому стані.

Про це з посиланням на обласний лабораторний центр інформують "Новини Херсона". Там додають: спершу до медиків звернувся 50-річний турист з Івано-Франківська.

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Чоловік скаржився на ознаки ГРВІ. Йому провели ПЛР-дослідження, яке виявило у нього COVID-19. Відтак, туриста направили у стаціонарне відділення лікарні, хоч його стан є задовільним. Річ у тім, що по-іншому відпочивальнику з Прикарпаття не могли забезпечити режим самоізоляції.

Наступного дня коронавірус у Залізному Порту виявили у туристки з Івано-Франківська. Зараз стан жінки важкий, у неї діагностували запалення легень.

Пара з Івано-Франківська могла поширити коронавірус серед інших відпочивальників Залізного Порту:

У гостьовому будиночку, де зупинилася на відпочинок родина, вже провели дезінфекцію.

Однак проблема в тому, що чоловік відразу після приїзду побував на концерті, де була велика кількість людей, при цьому, – мало хто з них дотримувався правил карантину.

Яка ситуація з коронавірусом на Херсонщині