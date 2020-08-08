Вода на пляжах у самій Одесі відповідає санітарним нормам і придатна для купання. А ось вода поблизу центрального пляжу у Затоці не підходить за деякими показниками.

Як повідомляє Одеський лабораторний центр МОЗ, проби води досліджували на санітарно-мікробіологічні показники. Лише у рекреаційній зоні біля пляжу в Затоці вода не відповідала нормальним показникам.

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Воду на санітарно-мікробіологічні показники перевіряли у зонах рекреації:

в Одесі,

в Овідіопольському районі,

Лиманському,

Білгород-Дністровському,

Кілійському,

Татарбунарському.

Водночас на санітарно-хімічні показники усі досліджені проби морської води відповідали гігієнічним вимогам.

Як оцінюють якість води? Гігієнічну оцінку безпечності та якості питної води проводять за показниками епідемічної безпеки (мікробіологічні, паразитологічні), санітарно-хімічними (органолептичні, фізикохімічні, санітарно-токсикологічні) та радіаційними показникам.

Мікробіологічні – це показники епідемічної безпеки питної води, перевищення яких може призвести до виникнення інфекційних хвороб у людини.

Що цьому передувало

На початку липня Міністерство охорони здоров'я рекомендувало закрити деякі пляжі в Україні. Зокрема, в Одесі, Києві та Миколаєві рекомендували встановити щити про заборону купання. Причиною стали відхилення показників якості води.

21 липня дев'ять пляжів в Одесі або поблизу неї лабораторний центр МОЗ назвав непридатними для купання. Однак це не спиняло відпочивальників: на популярному пляжі "Ланжерон", який тоді також потрапив до "чорного списку", ні де було яблуку впасти.

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Згодом показники води прийшли до норми, і список пляжів із водою з позанормовими показниками зменшувався.

Про причини забруднення морської води на Одещині не повідомляли.

Однак, цілком імовірно, що на ситуацію вплинули: