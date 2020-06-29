Пляжи Одессы не отвечают нормативным требованиям: где лучше не купаться
Пять одесских пляжей, среди которых в частности популярная одесская "Аркадия", не соответствуют нормам по санитарно-микробиологическим показателям. Мониторили состояние морской воды на пляжах Одессы в течение недели.
В зонах рекреации на пляжах Одессы и области на санитарно-микробиологические показатели были исследованы 93 пробы морской воды, сообщает Одесский лабораторный центр Минздрава со ссылкой на результаты исследований.
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Какие пляжи Одессы не соответствуют нормам
На пляжах Одессы и на области в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском, Татарбунарском районах 13 проб на санитарно-микробиологические показатели не соответствовали нормативным требованиям:
- 13 станция Большого Фонтана;
- 16 станция Большого Фонтана;
- 10 станция Большого Фонтана;
- "Аркадия",
- "Дельфин".
В то же время на санитарно-химические показатели было исследовано 9 проб. Лабораторный центр сообщает: все пробы соответствовали гигиеническим требованиям.
Как оценивают качество воды?
Гигиеническую оценку безопасности и качества питьевой воды проводят по показателям эпидемической безопасности (микробиологическим, паразитологическим), санитарно-химическим (органолептическим, физико-химическим, санитарно-токсикологическим) и радиационными показателям.
Микробиологические – это показатели эпидемической безопасности питьевой воды, превышение которых может привести к возникновению инфекционных болезней у человека.
Что было раньше?
- С 22 июня в Одессе усилили контроль за соблюдением карантинных правил. Привело к этому массовые посещение пляжей без соблюдения санитарных норм.
- Местные власти обещали создать в области специальные рейдовые группы. Они должны контролировать соблюдение карантинных норм на пляжах и базах отдыха.
- 24 июня Одесский лабораторный центр Минздрава заявил, что морская вода у побережья Одессы и Затоки не отвечала санитарно-микробиологическим показателям. Тогда было исследовано 93 пробы.
- На одесском курорте Фонтанка 26 июня наблюдали грязную, зеленую воду. Как объяснили экоактивисты, это было явление цветения моря.