Пять одесских пляжей, среди которых в частности популярная одесская "Аркадия", не соответствуют нормам по санитарно-микробиологическим показателям. Мониторили состояние морской воды на пляжах Одессы в течение недели.

В зонах рекреации на пляжах Одессы и области на санитарно-микробиологические показатели были исследованы 93 пробы морской воды, сообщает Одесский лабораторный центр Минздрава со ссылкой на результаты исследований.

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Какие пляжи Одессы не соответствуют нормам

На пляжах Одессы и на области в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском, Татарбунарском районах 13 проб на санитарно-микробиологические показатели не соответствовали нормативным требованиям:

13 станция Большого Фонтана;

16 станция Большого Фонтана;

10 станция Большого Фонтана;

"Аркадия",

"Дельфин".

В то же время на санитарно-химические показатели было исследовано 9 проб. Лабораторный центр сообщает: все пробы соответствовали гигиеническим требованиям.

Как оценивают качество воды?

Гигиеническую оценку безопасности и качества питьевой воды проводят по показателям эпидемической безопасности (микробиологическим, паразитологическим), санитарно-химическим (органолептическим, физико-химическим, санитарно-токсикологическим) и радиационными показателям.



Микробиологические – это показатели эпидемической безопасности питьевой воды, превышение которых может привести к возникновению инфекционных болезней у человека.

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