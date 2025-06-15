Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
Смотрите также Куда поехать вместо моря в Украине: топ-3 идеи для отдыха у воды
Что сейчас происходит на пляжах Киева
Пока Киев плавится от возвращения летней жары, на берегах Днепра – настоящий ажиотаж. Местные массово вышли к водоемам, чтобы охладиться и ненадолго убежать от городской духоты.
Как в Киеве открыли купальный сезон: смотрите видео
Местные паблики активно делятся видео с июньским пляжным бумом. Кто просто загорает, а кто уже полез испытать нынешнюю днепровскую воду.
Киевлян не пугает мутная вода: смотрите видео
На пляжах можно заметить всех: от молодежи до пенсионеров. За день до начала новой рабочей недели киевляне решили сделать перерыв и хоть ненадолго оторваться от рутины.
Ситуация на киевских пляжах: смотрите видео
Где можно купаться в Киеве
Кстати, на днях Центр общественного здоровья опубликовал результаты мониторинга качества воды и рассказал, где можно купаться. Там опубликовали конкретный перечень пляжей.
Относительно Киева, то вода соответствует норме:
- В Днепровском районе – в пределах пляжей "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная слободка", "Центральный" на р. Днепр и "Тельбин".
- В Деснянском районе – "Троещина" на реке Десенка и "Чорторый" в парке "Муромец".
- В Оболонском районе – "Пуща-Водица" на 5-7 линии и "Остров Оболонь".