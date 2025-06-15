Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Что сейчас происходит на пляжах Киева

Пока Киев плавится от возвращения летней жары, на берегах Днепра – настоящий ажиотаж. Местные массово вышли к водоемам, чтобы охладиться и ненадолго убежать от городской духоты.

Как в Киеве открыли купальный сезон: смотрите видео

Местные паблики активно делятся видео с июньским пляжным бумом. Кто просто загорает, а кто уже полез испытать нынешнюю днепровскую воду.

Киевлян не пугает мутная вода: смотрите видео

На пляжах можно заметить всех: от молодежи до пенсионеров. За день до начала новой рабочей недели киевляне решили сделать перерыв и хоть ненадолго оторваться от рутины.

Ситуация на киевских пляжах: смотрите видео

Где можно купаться в Киеве

Кстати, на днях Центр общественного здоровья опубликовал результаты мониторинга качества воды и рассказал, где можно купаться. Там опубликовали конкретный перечень пляжей.

Относительно Киева, то вода соответствует норме: