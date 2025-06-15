Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що зараз відбувається на пляжах Києва

Поки Київ плавиться від повернення літньої спеки, на берегах Дніпра – справжній ажіотаж. Місцеві масово вийшли до водойм, аби охолодитися та ненадовго втекти від міської задухи.

Як у Києві відкрили купальний сезон: дивіться відео

Місцеві пабліки активно діляться відео з червневим пляжним бумом. Хто просто засмагає, а хто вже поліз випробувати цьогорічну дніпровську воду.

Киян не лякає каламутна вода: дивіться відео

На пляжах можна помітити всіх: від молоді до пенсіонерів. За день до початку нового робочого тижня кияни вирішили зробити перерву та хоч ненадовго відірватися від рутини.

Ситуація на київських пляжах: дивіться відео

Де можна купатися у Києві

До речі, днями Центр громадського здоров'я опублікував результати моніторингу якості води і розповів, де можна купатися. Там опублікували конкретний перелік пляжів.

Стосовно Києва, то вода відповідає нормі: