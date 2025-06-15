Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
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Що зараз відбувається на пляжах Києва
Поки Київ плавиться від повернення літньої спеки, на берегах Дніпра – справжній ажіотаж. Місцеві масово вийшли до водойм, аби охолодитися та ненадовго втекти від міської задухи.
Як у Києві відкрили купальний сезон: дивіться відео
Місцеві пабліки активно діляться відео з червневим пляжним бумом. Хто просто засмагає, а хто вже поліз випробувати цьогорічну дніпровську воду.
Киян не лякає каламутна вода: дивіться відео
На пляжах можна помітити всіх: від молоді до пенсіонерів. За день до початку нового робочого тижня кияни вирішили зробити перерву та хоч ненадовго відірватися від рутини.
Ситуація на київських пляжах: дивіться відео
Де можна купатися у Києві
До речі, днями Центр громадського здоров'я опублікував результати моніторингу якості води і розповів, де можна купатися. Там опублікували конкретний перелік пляжів.
Стосовно Києва, то вода відповідає нормі:
- У Дніпровському районі – у межах пляжів "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна слобідка", "Центральний" на р. Дніпро та "Тельбін".
- У Деснянському районі – "Троєщина" на річці Десенка та "Чорторий" у парку "Муромець".
- В Оболонському районі – "Пуща-Водиця" на 5-7 лінії та "Острів Оболонь".