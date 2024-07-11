Речь идет о так называемых "частных" участках, на которых расположены рестораны, кафе и ночные клубы. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, список открытых пляжей будет дополняться по мере прохождения проверок.

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Какие 5 пляжей станут доступными для посетителей

Сегодня, 11 июля, в Одессе получили официальное разрешение на открытие еще пяти известных пляжей, расположенных в районах Аркадии и Большого Фонтана.

Какие пляжи стали доступными для посетителей:

"Итака"

"Ибица"

"Зебра"

"Паблик"

"Гранд Петин"

Все они – это так называемые "частные" участки на которых расположены рестораны, кафе и ночные клубы.

Олег Кипер отметил, что список открытых пляжей будет дополняться по мере прохождения проверок.

Обратите внимание! В ОВА предостерегли, что во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов и в темное время суток – пребывание людей у моря запрещено.

К слову, ранее Кипер заявлял о том, что в Одессе планируют открыть около 20 пляжей. В частности, продолжается установка сеток для того, чтобы обезопасить людей от мин.