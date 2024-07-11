Мовить про так звані "приватні" ділянки, на яких розташовані ресторани, кафе та нічні клуби. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, список відкритих пляжів буде доповнюватися в міру проходження перевірок.
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Які 5 пляжів стануть доступними для відвідувачів
Сьогодні, 11 липня, в Одесі отримали офіційний дозвіл на відкриття ще п’яти відомих пляжів, розташованих у районах Аркадії та Великого Фонтану.
Які пляжі стали доступними для відвідувачів:
- "Ітака"
- "Ібіца"
- "Зебра"
- "Паблік"
- "Гранд Петін"
Усі вони – це так звані "приватні" ділянки на яких розташовані ресторани, кафе та нічні клуби.
Олег Кіпер зазначив, що список відкритих пляжів буде доповнюватися в міру проходження перевірок.
До слова, раніше Кіпер заявляв про те, що в Одесі планують відкрити близько 20 пляжів. Зокрема, триває встановлення сіток для того, щоб убезпечити людей від мін.