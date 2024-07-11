Мовить про так звані "приватні" ділянки, на яких розташовані ресторани, кафе та нічні клуби. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, список відкритих пляжів буде доповнюватися в міру проходження перевірок.

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Які 5 пляжів стануть доступними для відвідувачів

Сьогодні, 11 липня, в Одесі отримали офіційний дозвіл на відкриття ще п’яти відомих пляжів, розташованих у районах Аркадії та Великого Фонтану.

Які пляжі стали доступними для відвідувачів:

"Ітака"

"Ібіца"

"Зебра"

"Паблік"

"Гранд Петін"

Усі вони – це так звані "приватні" ділянки на яких розташовані ресторани, кафе та нічні клуби.

Олег Кіпер зазначив, що список відкритих пляжів буде доповнюватися в міру проходження перевірок.

Зверніть увагу! В ОВА застерегли, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів та в темну пору доби – перебування людей біля моря заборонено.

До слова, раніше Кіпер заявляв про те, що в Одесі планують відкрити близько 20 пляжів. Зокрема, триває встановлення сіток для того, щоб убезпечити людей від мін.