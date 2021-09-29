Плюс еще одна страна: правительство расширило перечень офшорных зон

Украина расширила перечень офшорных зон, добавив в него еще 1 страну. Говорится о Синт-Мартен. В целом перечень насчитывает 20 стран.

Соответствующее решение чиновники приняли на заседании Кабмина 29 сентября. Так, раздел "Карибский регион" дополнили юрисдикцией Синт-Мартен.

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В пояснительной записке к проекту закона говорится, что результатом принятия распоряжения будет:

обновление перечня офшорных зон,

повышение эффективности государственного финансового мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Что известно о Синт-Мартене

Это самоуправляемое государство со значительной автономией (status aparte) в составе Королевства Нидерландов. Занимает южную часть острова Святого Мартина. Ранее Синт-Мартен был частью Нидерландских Антильских островов. Но уже 10 октября 2010 года стал самоуправляющимся государством со значительной автономией в составе Королевства Нидерландов.

Что такое офшорная зона? Это страна или территория, где установлен льготный режим налогообложения для определенных категорий компаний. Как правило, такой режим применяется к компаниям, зарегистрированным в офшорной зоне, что осуществляют операции только с нерезидентными контрагентами, то есть практически не осуществляют финансовую и хозяйственную деятельность на территории страны регистрации.

Добавим, что критерии отнесения той или иной территории к категории офшорной зоны разрабатываются разными международными институтами, в частности, Международным валютным фондом. Перечень офшорных зон регулярно обнародуется Кабинетом Министров Украины.