Почему это может быть выгодно

Это выгодно Украине, потому что даст возможность немедленно начать восстановление экономики и возвращение беженцев.

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Военная и экономическая мощь Украины будет только расти – при этом большим темпом, чем может быть у России, что отчасти обеспечит безопасность.

Для России – это шанс выйти из сложной ситуации, что-то сохранив и, одновременно, начав договариваться об отмене санкций и выходе из изоляции в ситуации, когда ещё есть какая-то переговорная сила.

Что получит Украина от перемирия "на границах 23 февраля"

Прекращение потерь армии и мирных жителей, разрушения городов и инфраструктуры по ходу войны; отсутствие необходимости осуществлять наступательные операции, связанные с большими потерями.

Возможность немедленно начать восстановление, получить "план Маршалла" для Украины и начать возвращение миллионов беженцев.

Возможность начать полноценное построение и наращивание армии с помощью и поддержкой США, Великобритании, ЕС, НАТО и так далее. Украине нужно иметь армию больше/лучше вооруженную, чем у Финляндии и Швеции вместе взятых – так, чтобы гарантировать невозможность нового нападения со стороны России. Если Украина будет быстро вооружать и готовить армию в 400-500 тысяч человек, вероятность новой войны будет неуклонно снижаться.

Несмотря на то, что перемирие даст возможность и России усилить армию, провести (скрытую) мобилизацию и тому подобное, перемирие выгоднее для Украины, потому что позволит увеличивать и усиливать армию опережающими, по сравнению с Россией, темпами.

Уступки Украины при перемирии "на границах 23 февраля"

Возможность получить компенсацию за убитых граждан и разрушенные дома, дороги, объекты инфраструктуры будет сохраняться только в рамках переговоров России с "Западом" о постепенной отмене санкций.

Возможность вернуть Донецк, Луганск (части, утраченные в 2014 –20 15 годах) и Крым военным путём утрачивается; какая-то часть может быть возвращена только в рамках переговоров России с "Западом" о постепенной отмене санкций.

Выгоды России от перемирия "на границах 23 февраля"

Прекращение потерь армии во время войны, ведущейся на чужой земле и за территории, которые придётся возвращать при любых сценариях. Предотвращение внутриполитического кризиса, который будет увеличиваться, и по шансам, и по рискам по мере продолжения войны.

Возможность немедленно начать переговоры об отмене санкций и принять меры по выходу из международной изоляции, возвращения бизнесов, ушедших из-за войны – до того, как предстоящие структурные изменения превратят начинающийся экономический кризис в тяжелый и перманентный.

до того, как предстоящие структурные изменения превратят начинающийся экономический кризис в тяжелый и перманентный. Возможность сохранить какие-то территории, "присоединенные" до войны (части Донецка, Луганска, Крыма) в рамках переговоров России с "Западом" о постепенной отмене санкций.

Возможность начать эти переговоры при хоть каком-то положительном отношении со стороны других государств и бизнесов. "Переговорная сила" России уменьшается с каждым днём – и непонимающие это – точно такие же дебилы, как те, кто думает, что угрозы не приближают, а отдаляют вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Потери для России при перемирии "на границах 23 февраля"

Возможная реакция граждан на раннее, по сравнению со сценарием "замороженной войны", признание провала агрессии. Возможные выступления радикальных элементов, в армии и среди сепаратистов Донбасса, за "войну до победного конца".

У России есть возможность - и нашей стране это выгодно - проявить инициативу, объявить о прекращении огня и готовности, если украинская армия прекратит огонь, немедленно начать вывод войск с территорий, занятых после 24 февраля 2022 года.

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