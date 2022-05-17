Чому це може бути вигідно

Це вигідно Україні, бо дозволить негайно розпочати відновлення економіки та повернення біженців.

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Військова та економічна міць України тільки зростатиме – при цьому більшим темпом, ніж може бути у Росії, що частково забезпечить безпеку.

Для Росії – це шанс вийти зі складної ситуації, щось зберігши і, водночас, почавши домовлятися про скасування санкцій і вихід із ізоляції в ситуації, коли ще є якась переговорна сила.

Що отримає Україна від перемир'я "на кордонах 23 лютого"

Припинення втрат серед армії та мирних жителів, руйнування міст та інфраструктури в ході війни; відсутність необхідності здійснювати наступальні операції, пов'язані з великими втратами.

Можливість негайно розпочати відновлення, отримати "план Маршалла" для України та розпочати повернення мільйонів біженців.

Можливість розпочати повноцінну побудову та нарощування армії за допомогою та підтримкою США, Великобританії, ЄС, НАТО тощо. Україні потрібно мати армію більше/краще озброєну, ніж у Фінляндії та Швеції разом узятих – так, щоб гарантувати неможливість нового нападу з боку Росії. Якщо Україна швидко озброюватиме і готуватиме армію в 400 – 500 тисяч людей, ймовірність нової війни неухильно знижуватиметься.

Попри те, що перемир'я дасть можливість і Росії посилити армію, провести (приховану) мобілізацію тощо, перемир'я вигідніше для України, тому що дозволить збільшувати та посилювати армію випереджаючими (у порівнянні з Росією) темпами.

Мінуси для України при перемир'ї "на кордонах 23 лютого"

Наразі можливість отримати компенсацію за вбитих громадян та зруйновані будинки, дороги, об'єкти інфраструктури зберігатиметься лише в рамках переговорів Росії із "Заходом" про поступове скасування санкцій.

Можливість повернути Донецьк, Луганськ (території, втрачені у 2014 – 20 15 роках) і Крим військовим шляхом втрачається; якась частина земель може бути повернена тільки в рамках переговорів Росії із "Заходом" про поступове скасування санкцій.

Плюси для Росії від перемир'я "на кордонах 23 лютого"

Припинення втрат армії під час війни, що ведеться на чужій землі та за території, які доведеться повертати за будь-яких сценаріїв. Запобігання внутрішньополітичній кризі, яка збільшуватиметься і за шансами, і за ризиками в міру продовження війни.

Можливість негайно розпочати переговори про скасування санкцій і вжити заходів щодо виходу з міжнародної ізоляції, повернення бізнесів, що пішли через війну – до того, як майбутні структурні зміни перетворять економічну кризу, що починається, у важку і перманентну.

до того, як майбутні структурні зміни перетворять економічну кризу, що починається, у важку і перманентну. Можливість зберегти бодай якісь території, "приєднані" до війни (частини Донецька, Луганська, Криму) у рамках переговорів Росії із "Заходом" про поступове скасування санкцій.

Можливість розпочати ці переговори при будь-якому позитивному відношенні з боку інших держав та бізнесів. "Переговорна сила" Росії зменшується з кожним днем, люди, що не цього розуміють, – такі ж дебіли, як ті, хто думає, що погрози не наближають, а віддаляють вступ Швеції та Фінляндії в НАТО.

Втрати для Росії при перемир'ї "на кордонах 23 лютого"

Можлива реакція громадян на раннє у порівнянні зі сценарієм "замороженої війни" визнання провалу агресії. Можливі виступи радикальних елементів, в армії та серед сепаратистів Донбасу, за "війну до переможного кінця".

Росія має можливість – і це їй вигідно – проявити ініціативу, оголосити про припинення вогню та готовності, якщо українська армія припинить вогонь, негайно розпочати виведення військ з територій, зайнятих після 24 лютого 2022 року.

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