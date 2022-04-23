Воздушное командование "Восток" сообщило, что силы ВСУ уничтожили в сутки 7 воздушных единиц российских боевиков.

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В преддверии Пасхи украинские защитники ликвидировали самолеты-истребители и беспилотные аппараты.

Сегодня обезврежены два самолета, предварительно это многоцелевой истребитель и истребитель-бомбардировщик, а также 5 БПЛА. 6 из 7 воздушных целей сбиты на Харьковщине, еще один БПЛА – силами боевых расчетов уничтожены на Днепропетровщине,

– сообщили в командовании.

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