Повітряне командування "Схід" повідомило, що Повітряні сили ЗСУ знищили за добу 7 повітряних одиниць російських бойовиків.

Важливо Успіхи ЗСУ на Харківщині, "Христос Воскрес" на снарядах окупантів: основне за 59 день війни

У переддень Великодня українські захисники ліквідували літаки-винищувачі та безпілотні апарати.

За сьогодні знешкоджено два літаки, попередньо це багатоцільовий винищувач та винищувач-бомбардувальник, а також 5 БПЛА. 6 з 7 повітряних цілей збито на Харківщині, ще один БПЛА – силами бойових розрахунків знищено на Дніпропетровщині,

– повідомили в командуванні.

Дивіться також: ЗСУ знищили новітній танк РФ: як йде підготовка до параду на 9 травня