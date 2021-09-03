В России распространили миф, что якобы группа бывших красноармейцев и гражданских жителей СССР, работавших на нацистов, убивала людей в Орловской области. Мол, эту информацию рассекретила Федеральная служба безопасности России.

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"Каратели" таки были из России

Министр культуры и информационной политики отметил манипулятивность сообщения. Он отметил, если прочитать дальше, чем заголовок, можно выяснить, что убивали людей россияне. Действительно, политик добавил, что 80% так называемого "отряда карателей" – это жители Калужской области, Сибири, Иваново, Брянска. Лишь два человека были из Украины.

Этого было достаточно, чтобы преимущественно российскую группу коллаборационистов назвать "украинскими карателями". Как там говорил их лидер? "Кто обзывается, тот так и называется?" Откуда же взялся этот информационный вброс? Да еще так плохо склепанный,

– отметил чиновник.

По мнению Ткаченко, это ответ на находку украинских исследователей под Одессой. На 6 километре Овидиопольской дороги исследовали спецобъект Народного комиссариата внутренних дел СССР. На территории, по разным оценкам, в результате Большого террора в 1937 – 1939 годах, похоронили от 5 до 20 тысяч замученных и расстрелянных большевиками мирных граждан.

Министр отметил, что это реальное массовое преступление, совершенное коммунистической тоталитарной системой, наследником которой является современная Россия.

Спам для россиян

Политик отреагировал на наполнение информационного поля России ложью и манипулятивной информации. По его словам, этот контент только для собственного зрителя.

"Это просто спам, чтобы обычный россиянин никогда не имел даже шанса подумать, проанализировать, найти где правда, где полуправда, а где откровенная ложь", – резюмировал министр.

Текст публикации Ткаченко:

ФСБ рассекретила какие-то данные о расстрелах мирных жителей якобы "украинскими карателями" во время Второй мировой войны. Сразу подключился СК РФ.

Якобы группа бывших красноармейцев и гражданских жителей СССР, работавших на нацистов, совершили убийства людей в Орловской области. Но, если читать дальше агрессивного заголовка, который уже звучит как приговор, можно увидеть, что убивали жителей Орловской области – свои же русские. По крайней мере, 80% "отряда карателей", включая 3-х командиров – это жители Калужской области, Сибири, Иваново, окрестностей Брянска. Только по двум сказано, что они откуда-то с Украины и еще два человека без указания происхождения. Этого было достаточно, чтобы преимущественно российскую группу коллаборационистов назвать "украинскими карателями". Как там говорил их лидер? "Кто обзывается, тот так и называется"?

Откуда же взялся этот информационный вброс? Да еще так плохо склепанный. Очевидно, это поспешный ответ на страшную находку украинских исследователей под Одессой. На 6 километре Овидиопольской дороги начал активно исследоваться спецобъект Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР. На его территории по разным оценкам в результате Большого террора в 1937-1939 годах были похоронены от 5 до 20 тысяч замученных и расстрелянных большевиками мирных граждан. Это преступление, доказательством которого является не просто архивные материалы, а расстрельные ямы, заполненные телами невинных жертв. Украинцев. Одесситов. Это реальное массовое преступление, совершенное коммунистической тоталитарной системой, наследником которой является современная Россия.

Очевидно намерение Украины исследовать место массового захоронения и расстрелов резко противоречит планам "величия" и "хорошего Сталина". А когда всплывают новые факты о массовых расстрелах, захоронениях, предателях, сотнях тысяч коллаборационистах внутри собственного государства, в Кремле срочно начинают поиски врагов извне. Нам к этому не привыкать. Даже в условиях изнуряющей оборонительной войны, постоянного шантажа и пренебрежения международными нормами со стороны государства-агрессора, мы будем находить ресурсы для того, чтобы мир узнал правду о всех преступлениях НКВД-КГБ-ФСБ.

А что до наполнения информационного поля России ложью и манипулятивной информацией – этот контент только для собственного зрителя, собственного использования. Это просто спам, чтобы обычный россиянин никогда не имел даже шанса подумать, проанализировать, найти где правда, где полуправда, а где откровенная ложь.