Такой информацией поделился Юрий Великий, актер "Квартала 95". Отметим, что он уже более 2 лет пародирует президента Зеленского в выступлениях студии.

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Советники хотели оградить президента от критики

Великий утверждает, что такими подробностями с ним поделилась секретарша Зеленского. Она рассказала, что политик тяжело реагирует на критику, поскольку "очень уязвим". Поэтому ему запрещали читать комментарии в социальных сетях. Таким образом, команда политика пыталась защитить его от волнений.

Она (секретарша – 24 канал) сказала, что он очень уязвим. Что все, что о нем говорят, ему важно. Насколько помню, ему даже запрещали читать фейсбук,

– подчеркнул актер.

По его словам, глава государства замечал "нечто для себя оскорбительное" даже в номерах своих бывших коллег из "Квартала 95". Также Великий утверждает, что перед тем как пойти в политику, Зеленский воспринимал критику в свою сторону легче. "Возможно, я не сталкивался. Не знаю", – объяснил он.

Отношение Зеленского к шуткам "Квартала 95"

Великий заверил, что при создании шуток о главе государства авторы "Квартала 95" постоянно применяют самоцензуру. Несмотря на это, Зеленский иногда все же может обижаться. Один из таких случаев президент описал в разговоре с Евгением Кошевым. "Понимаю, что вы должны шутить, но иногда вы делаете это так по-свински", – посетовал тогда политик.